شكرا لقرائتكم تركي الفيصل: الشعب يحب محمد بن سلمان .. مكانته أعلى مما كانت عليه قبل ٦ أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد الأمير تركي الفيصل أن مكانة وشعبية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم أقوى مما كانت عليه قبل 6 أشهر .

وقال الفيصل خلال حوار له مع قناة CNN الأمريكية إن المملكة تعرضت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لهجمة شرسة تشبه إلى حد كبير تلك التي تتعرض لها بعد وفاة متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي.

وأضاف الفيصل أن المملكة قادرة على تجاوز أزمة مقتل جمال خاشقجي. لافتًا إلى أن الشعب السعودي يقف خلف قيادته ويرى ولي العهد على أنه شخص يقود المملكة بثبات نحو التطور.

وأشار الفيصل إلى أن العالم تأكد أن المملكة حازمة في التعامل مع الإرهاب وليست مثل الشيطان كما كان الإعلام الغربي يحاول أن يصورها عقب 11 سبتمبر.

وتحدى الفيصل الإعلام الغربي بالقول إنه إن قمتم اليوم بعمل استطلاع رأي حول مكانة ولي العهد في المملكة ستكون أعلى بكثير مما كانت عليه قبل 6 أشهر.

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