شكرا لقرائتكم حرس الحدود بمكة ينقذ بحارًا هندياً تعرض لحالة مرضية طارئة في عرض البحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أنقذ حرس الحدود في منطقة مكة المكمة بحارًا هندياً تعرض لحالة مرضية طارئة في عرض البحر.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أنه وفي إطار تنفيذ مهام حرس الحدود في العمليات الإنسانية للبحث والإنقاذ، نفذت دوريات حرس الحدود البحرية بمنطقة مكة المكرمة يوم الثلاثاء الموافق ١٩ /٣/ ١٤٤٠ هـ عملية إخلاء بحار هندي الجنسية يبلغ من العمر ٣١ عامًا من سفينة تجارية في عرض البحر ، وذلك بعد أن تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC التابع لحرس الحدود بلاغاً هاتفيًا يفيد بتعرض أحد أفراد طاقم سفينة تجارية في المياه الدولية لحالة مرضية طارئة تستدعي إخلاءه بصفة عاجلة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف أنه تم على الفور الاستجابة للبلاغ بتحديد موقع السفينة، وربط المختصين بها هاتفياً مع الجهات ذات العلاقة بالخدمات الطبية الطارئة في محافظة جدة ، للحصول على الإرشادات الطبية العاجلة، ومباشرة مهام إخلاء المريض من السفينة، ونقله إلى المستشفى. وقد تم إنهاء الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات واستمرار إبحار السفينة لوجهتها.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.