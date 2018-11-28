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شكرا لقرائتكم وزير الدفاع الأمريكي: العلاقات مع السعودية قديمة ومهمة للغاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعاد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس التأكيد على أهمية العلاقات السعودية الأمريكية وصمودها في وجه محاولات الوقيعة.
وقال ماتيس اليوم إن العلاقات الأمريكية السعودية قديمة ومهمة للغاية.
وأشاد ماتيس في وقت سابق من هذا الأسبوع بالدور الذي تقوم به المملكة في اليمن مشيرًا إلى أنه إذا كان العالم يريد إنهاء الحرب في اليمن فعليه العمل مع السعودية.
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