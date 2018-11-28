شكرا لقرائتكم الذهب عند أدنى مستوى له في أسبوعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - هبط سعر الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوعين في الوقت الذي يظل فيه الدولار مرتفعًا قبيل كلمة لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي من المتوقع أن تقدم دلائل على السياسة النقدية للبنك.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1213.62 دولار للأونصة، بعد أن هبط لأدنى مستوى منذ 15 نوفمبر عند 1211.36 دولار في الجلسة السابقة.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1213.20 دولار للأونصة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 14.16 دولار للأونصة بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها في نحو أسبوعين عند 14.05 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس آداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات رئيسة، لأعلى مستوياته منذ 13 نوفمبر. وصعد المؤشر في الجلسات الثلاث السابقة ليقترب من أعلى مستوياته في عام البالغ 97.69.

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