شكرا لقرائتكم الكرملين يكشف عن جدول أعمال لقاء ولي العهد مع بوتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كشف الكرملين عن جانب من جدول أعمال اللقاء الذي سيجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي في بوينس آيرس على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وقال الكرملين إن بوتين سيبحث مع ولي العهد ملفي سوريا وسوق النفط ⁧.

وخلال منتدى اقتصادي عقد في روسيا اليوم أشاد الرئيس الروسي بدور ولي العهد في تنفيذ اتفاق “أوبك+” لخفض الإنتاج، وتحسين أسعار النفط.

وأضاف بوتين : “تعلمون أننا أسسنا للاتفاق المذكور مع دول أوبك، واتفقت في إطاره 15 دولة من المنظمة و12 دولة من خارجها على العمل في الأسواق العالمية على تحقيق التوازن بين العرض والطلب. وللمرة الأولى في تاريخ هذه المنظمة، تمكنا من الالتزام بالاتفاق بنسبة 100 في المائة، حيث تم تنفيذ جميع التعهدات، وهذا ما لم تشهده المنظمة أبدا”.

وتابع بوتين : “هذا يعود لحدّ كبير إلى موقف السعودية، حيث إنه بفضل المملكة وولي عهدها ، الذي كان مبادرًا لهذا التعاون، أدى الاتفاق إلى نتائج إيجابية”.

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