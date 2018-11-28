شكرا لقرائتكم بوتين: روسيا راضية بـ 60 دولارًا لبرميل النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده راضية باستقرار سعر برميل النفط عند 60 دولارًا.

وقال بوتين في منتدى اقتصادي بموسكو يوم الأربعاء إن بلاده على اتصال مع منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، ومستعدة لمواصلة التعاون معها إذا اقتضت الضرورة.

وذكر بوتين أن روسيا ستكون راضية بسعر نفط يبلغ 60 دولارًا للبرميل، مضيفا أن بلاده وأوبك نفذتا التزاماتهما المنصوص عليها في اتفاق إنتاج النفط العالمي.

وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالدور الذي يقوم به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فيما يخص ضبط أسواق النفط العالمية من خلال جهود المملكة في أوبك.

وقال بوتين: إن الفضل يعود لولي العهد في التزام أوبك وحلفائها باتفاق إنتاج النفط الذي دخل حيز النفاذ منذ عامين تقريبًا.

وفي نهاية ديسمبر المقبل ينتهي اتفاق خفض الإنتاج الذي وقعته أوبك مع منتجين كبار من خارجها أبرزهم روسيا فيما تشير التوقعات إلى تمديد هذا الاتفاق مجددًا للحفاظ على استقرار أسعار النفط.

وتراجعت أسعار النفط إلى نحو 60 دولارا للبرميل يوم الأربعاء بفعل ضغوط من زيادة المخزونات الأمريكية وشكوك بشأن ما إن كان سيجري الاتفاق على خفض في الإنتاج تقوده أوبك في الأسبوع المقبل.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.