شكرا لقرائتكم صور.. مجلس شؤون الأسرة يزور الأطفال المنومين بمستشفى الملك خالد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قام وفد من مجلس شؤون الأسرة ممثلاً بلجنة الطفولة بزيارة الأطفال المنومين بمستشفى الملك خالد الجامعي, يرافقهم مجموعة من طالبات المدارس.

وتأتي هذه الزيارة تفعيلاً لليوم العالمي للطفل وضمن المبادرات المجتمعية التي يقوم بها المجلس والموجهة لفئة الأطفال الأكثر حاجة للدعم بهدف مساندتهم والتخفيف من آلامهم , وإدخال الفرحة والسرور على نفوسهم , شملت الزيارة عدداً من الأقسام بالمستشفى وتم خلالها توزيع الهدايا العينية والألعاب وباقات الورود على الأطفال .

وأوضح الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د . هلا التويجري أن المجلس يحرص على تفعيل عدد من المبادرات النوعية الموجهة للطفل والمرأة وكبار السن في المناسبات والأيام العالمية الخاصة بهذه الفئات , حيث تأتي هذه الزيارة ضمن جهود لجنة الطفولة في زيادة الوعي المجتمعي بقضايا الطفل , وعلى الخصوص الأطفال الذين يلازمون الأسرّة البيضاء لفترات طويلة وبحاجة ماسة للدعم والمساندة من كافة القطاعات والمهتمين بالشأن الاجتماعي .

وفي ختام الزيارة قدم الوفد الزائر شكره وتقديره لإدارة مستشفى الملك خالد الجامعي على ما قدمته من تسهيلات لتنفيذ هذه المبادرة , متمنين أن يعود جميع الأطفال المنومين بالمستشفى لأسرهم وذويهم وهم ينعمون بالصحة والعافية .

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