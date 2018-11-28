شكرا لقرائتكم لأهالي الأحساء.. صيانة طارئة لخط المياه الرئيسي تؤثر على الضخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - دعا فرع خدمات المياه بمحافظة الأحساء أهالي القرى الشرقية إلى أخذ احتياطاتهم تحسباً لخفض ضخ كميات المياه المحلاّة نتيجة أعمال الصيانة الطارئة على خط الضخ الرئيسي الناقل للمياه قطر (1200) مليمتر من جبل أبو غنيمة بالهفوف .

وبين مدير الفرع المهندس صالح بن نوار الغامدي، أن الفرق الفنية الخاصة بأعمال الطوارئ باشرت أعمال الصيانة على الخط الرئيسي صباح اليوم ويتوقع أن تستمر أعمال الصيانة لمدة 48 ساعة بحد أقصى بإذن الله.

وأفاد أنه ضمن خطط إدارة الأزمات والطوارئ المعمول بها في مثل هذه الحالات تعويض نقص الضخ من خلال تشغيل آبار القرى والبلدات المستفيدة من ضخ هذا الخط وإعادة توازن المياه بالشبكات الخاصة بها، كما تم تجهيز الصهاريج في بعض المواقع لدعم العقارات التي تقع في أطراف الشبكة .

وأشار المهندس الغامدي إلى أن العملاء الذين لديهم خزانات أرضية مرتبطة بأخرى علوية وبينهما مضخة لن يشعروا بأي نقص في إمداد المياه أو إختلاف في إنسيابيته لما للتنظيم المائي المذكور من أثر بالغ في التوازن المائي داخل المنشآت والمنازل .

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