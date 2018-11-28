شكرا لقرائتكم مصادرة 550 مادة من التبغ ومشتقاتها في القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - صادرت جولات فريق أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنافذ البيع بمنطقة القصيم، قرابة 550 مادة من التبغ ومشتقاتها، وذلك بعد جولة ميدانية نفذتها مساء أمس الأول.

وأوضحت صحة القصيم أن الجولات الميدانية يتم تنفيذها أسبوعيًا على منافذ بيع التبغ ومشتقاتها وذلك بهدف التأكد من عدم أي مخالفات لنظام مكافحة التبغ.

وأشارت صحة القصيم إلى أنه تم ضبط عدد من المخالفات ومصادرة قرابة 550 مادة من التبغ والصناعات ذات العلاقة بها، فيما تم إيقاع 4 تعهدات على منافذ بيع، ومصادرة 420 علبة دخان أقل من 20 سيجارة، و82 كيلو معسل، مخلوط مجهول المصدر، و41 معسلاً أقل من 250 جراماً، وعلبتي معسل نكهات بودرة، و45 كجم جراك مجهول المصدر.

وبينت أن اللجنة تضم في عضويتها عدة جهات حكومية من الأمانة والدوريات الأمنية والتجارة وغيرها.

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