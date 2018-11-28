شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الليث تُطيح بأكثر من ٣٠ مخالفاً للإقامة والعمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز خليف (الليث) نفذت شرطة الليث ممثلة في الدوريات الأمنية والضبط الإداري حملات أمنية متفرقة داخل المحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك لضبط مجهولي الهوية ومخالفي نظام الإقامه والعمل، بمتابعة من مدير شرطة الليث العقيد علي الشهري. نفذت شرطة الليث ممثلة في الدوريات الأمنية والضبط الإداري حملات أمنية متفرقة داخل المحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك لضبط مجهولي الهوية ومخالفي نظام الإقامه والعمل، بمتابعة من مدير شرطة الليث العقيد علي الشهري. وأسفرت الحملات عن القبض على أكثر من 30 مخالفاً، وتم اتخاذ الإجراءات المتبعة ضدهم في مثل تلك الحالات. يذكر أن شرطة محافظة الليث تنفذ جولات متكررة على المراكز تمتد إلى الأودية والجبال التي يتم رصد حالات للمخالفين بها.



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