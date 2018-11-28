شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الموقف الأمريكي تجاه السعودية واضح وإيجابي.. والمملكة أساس أي بناء سويّ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش أن المملكة العربية السعودية أساس لأي بناء عربي وخليجي سويّ، مشيرا إلى أن دعم واشنطن الإستراتيجي للسعودية في غاية الأهمية.

وقال قرقاش عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الأربعاء): «مقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الوول ستريت جورنال والذي يعبر فيه عن دعم واشنطن الإستراتيجي للسعودية في غاية الأهمية»، مضيفاً: «ينتقد بومبيو المعايير المزدوجة والاستهداف السياسي للرياض ويؤكد على أهمية السعودية في قضايا المنطقة، الموقف الأمريكي واضح وإيجابي».

وتابع: «وكما أن الموقف الأمريكي واضح في دعمه لاستقرار السعودية ورفضه لاستهدافها، فإن الموقف العربي والخليجي أوضح، فالسعودية الشقيقة أساس لأي بناء عربي وخليجي سويّ، وفي أمنها ونجاحها وازدهارها ضمان لنا جميعا في منطقة ما زالت تعاني من الصدمات والأزمات».

وأضاف: «لعلها فرصة سانحة يسأل فيها المواطن القطري قيادته حول حكمة تسخير الإعلام القطري للهجوم المغرض على السعودية الشقيقة، وعن المصلحة القطرية في ذلك، بل وحول ضياع فرصة على الدوحة تسهل أزمتها، إنه غياب الحكمة وضياع البوصلة».