شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة المدينة تُكثِّف جولاتها لمكافحة الآفات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة)

قامت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بالإدارة العامة للوقاية والصحة البيئية بأعمال مكافحة آفات الصحة العامة في المدينة المنورة والضواحي التابعة لها؛ من خلال مجموعة من الفرق الميدانية وعلى فترتين صباحية ومسائية.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة رمضان بن علي الزهراني، أن الأمانة قامت بتكثيف أعمال الرش لمواقع تجمعات ومستنقعات المياه، ولاسيما بعد فترة هطول الأمطار، باستخدام أجهزة الرش اليدوي والرش الآلي وأجهزة الرش الفراغي ومانعات التحول والمبيدات ذات الفاعلية على الحشرات والآفات.

فيما ذكر مدير الإدارة العامة للوقاية والصحة البيئية المهندس أحمد بن محمد البعداني، أنه يجري تكثيف أعمال مكافحة الآفات وبذل كل الجهود اللازمة لرفع مستوى الإصحاح البيئي، وذلك وفقاً للخطط التشغيلية المُكثفة التي يتم تنفيذها لتغطية جميع أحياء المدينة المنورة يومياً، فضلاً عن تخصيص فرق ميدانية للطوارئ حيث يتم من خلالها استقبال شكاوى المواطنين والمقيمين.

وأوضح مدير إدارة الصحة العامة المهندس أمجد بن عبدالله الحماد، أن 176 فني وعامل موزعين على 41 فرقة ميدانية تباشر أعمال مكافحة الآفات العامة، وتُغطي 84 حيَّاً في المدينة المنورة والضواحي التابعة لها يومياً، وقامت بمعالجة 640 بؤرة حفاظاً على الصحة العامة لأهالي وزوار المدينة المنورة.