شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أملج يرأس اجتماع اللجنة السياحية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أملج)

رأس محافظ أملج زياد البازعي اليوم (الأربعاء) اجتماع لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، بحضور مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك الشليبي.

وتناول الاجتماع العديد من النقاط، أبرزها توسيع دائرة مكتب الآثار بمحافظة أملج ليكون ذو صلاحيات أوسع تساهم في مواكبة الأعمال السياحية والفعاليات والأنشطة المستمرة التي تقيمها لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، ووعد الدكتور الشليبي بدراسة هذا الطلب والعمل على تحقيقة.

كما تم مناقشة مشروع الفعالية المقدمة من أحد المستثمرين لإقامة فعالية في المحافظة تحمل مسمى «أيادينا»، تقام في المباني الأثرية بالمحافظة وتهتم بالحرفيين والحرفييات، وإقامة بعض الأنشطة المصاحبة، وتم التصويت على تأجيل البت في موعد هذه الفعالية إلي وقت لاحق.

بعد ذلك، تم تكريم جميع المشاركين في جناح أملج بمهرجان التراث والصناعات اليدوية في منطقة تبوك الذي اختُتم أخيراً.

وفي الختام، قدَّم محافظ أملج هدايا تذكارية لمدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك الشليبي، وعيد العمراني.