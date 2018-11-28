شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة» تستعد لإصدار تأشيرات العمرة إلكترونياً من خلال منصة رقمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) ناقشت وزارة الحج والعمرة ممثلة بوكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة ومكتب تحقيق الرؤية التابع للوزارة مع برنامج ضيوف الرحمن، وممثلي شركات العمرة الاستعدادات والإجراءت لإصدار تأشيرة العمرة الإلكترونية والتي تقتضي منح تأشيرة عمرة للأفراد بشكل مباشر لفئات معينة وتطوير الضوابط والآليات اللازمة لتطبيقها بشكل فعال. ناقشت وزارة الحج والعمرة ممثلة بوكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة ومكتب تحقيق الرؤية التابع للوزارة مع برنامج ضيوف الرحمن، وممثلي شركات العمرة الاستعدادات والإجراءت لإصدار تأشيرة العمرة الإلكترونية والتي تقتضي منح تأشيرة عمرة للأفراد بشكل مباشر لفئات معينة وتطوير الضوابط والآليات اللازمة لتطبيقها بشكل فعال. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدت اليوم في جدة، بحضور وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة قائد مكتب تحقيق الرؤية الدكتور عبدالعزيز وزان، تحت عنوان «المرحلة الأولى للتأشيرات الإلكترونية»، حيث أوضح الدكتور الوزان أن المبادرة تهدف إلى تطوير إجراءات إصدار تأشيرات الأفراد الإلكترونية لفئات معينة لتسهيل وتحسين التجربة للمعتمرين والمساهمة في استقبال الأعداد المتزايدة من المعتمرين بما يتوافق مع أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، إضافة إلى تطوير النظام الإلكتروني لتأشيرة الأفراد لتسهيل استخراج وتسلم التأشيرات دون الحاجة لمراجعة الممثليات الخارجية.



شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة» تستعد لإصدار تأشيرات العمرة إلكترونياً من خلال منصة رقمية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .