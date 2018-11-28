شكرا لقرائتكم خبر عن «كاوست» تُبهر ضيوف الأولمبياد العربي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

نظمت إدارة تعليم جدة ممثلة في إدارة العلاقات العامة، زيارة اليوم (الأربعاء) للوفود المشاركة في أولمبياد الرياضيات العربي الأول 2018 إلى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) وذلك ضمن جدول الزيارات المصاحبة لفعاليات الأولمبياد.

وتجول أعضاء الوفود في مرافق الجامعة، حيث سبق الجولة تقديم عرض مرئي عن الجامعة اشتمل على نبذة تعريفية عن تخصصاتها وآلية الالتحاق بها، بالإضافة لنماذج من الطلاب الذين التحقوا بها وسير العملية التعليمية فيها.

واستُهلت الجولة بزيارة متحف العلوم والتقنية في الإسلام، والذي يضم عدداً من الابتكارات للعلماء المسلمين من مئات السنين، كما تم تقديم عرضاً مرئياً عن مدينة جامعة الملك عبدالله، تلاها جولة في المعامل المركزية للجامعة والتي تتميز بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة ويعمل فيها نخبة من الأكاديميين العالميين المتخصصين في علوم البحار والكيمياء والحوسبة والنانو وغيرها من التخصصات العلمية الدقيقة، فيما اختُتمت جولة الوفود في أقسام المكتبة المركزية بالجامعة.

وفي ختام الجولة، عبر الضيوف عن إعجابهم بما شاهدوه في الجامعة من تقنية حديثة مواكبة لتطورات العصر في مختلف مرافق الجامعة.