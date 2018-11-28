شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: بوتين سيناقش مع محمد بن سلمان تطوير علاقات روسيا والسعودية في قمة العشرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (موسكو)

أكد الكرملين اليوم (الأربعاء) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش مع ولي العهد السعودي خلال لقائهما في نهاية الأسبوع على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينوس آيرس، تطوير العلاقات بين روسيا والسعودية.

وصرّح مستشار الكرملين يوري أوشاكوف لصحفيين أن هذا هو الهدف الرئيسي من هذا اللقاء.

وأضاف المستشار أوشاكوف أن بوتين وولي العهد السعودي سيبحثان أيضا ملفي سورية وسوق النفط.

وفي السياق نفسه، أكد المستشار في الكرملين يوري أوشاكوف اليوم أن الولايات المتحدة وروسيا تحتاجان بالقدر نفسه لعقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين.

وقال للصحفيين إن «الحاجة متساوية لدى الجانبين لهذا اللقاء»، بينما هدد الرئيس الأمريكي بإلغاء اللقاء المقرر بسبب المواجهة بين أوكرانيا وروسيا في بحر آزوف.