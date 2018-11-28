شكرا لقرائتكم خبر عن السلمي يبحث مستجدات الأوضاع مع وزير الشؤون الخارجية فى مسقط‏ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

التقى الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، اليوم (الأربعاء)، السيد يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان خلال زيارته الحالية للسلطنة، والمشاركة في اطلاق الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها.

وأوضح رئيس البرلمان العربي فى بيان له اليوم، أنه تم تبادل وجهات النظر بشأن أهم القضايا العربية خاصةً مستجدات القضية الفلسطينية، ودور البرلمان العربي في مساندة قضايا الأمة العربية من خلال خطط عمله وتحركاته ونشاطاته إقليماً ودولياً.