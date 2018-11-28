شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية في 6 مناطق بمديرية الأزارق في الضالع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الأزارق/الضالع)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الأربعاء) 37 طناً من السلال الغذائية في ست مناطق بمديرية الأزارق بمحافظة الضالع، يستفيد منها ثلاثة آلاف فرد، ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية لتسع محافظات يمنية.

ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 294 مشروعاً.