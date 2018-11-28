ولي العهد يصل بيونس آيرس على رأس وفد سعودي يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية الأرجنتين اليوم، لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

وكان في استقبال سمو ولي العهد في المطار في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس وزير خارجية الأرجنتين السيد خورخي فوري.

ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، والمستشار بالديوان الملكي وأمين عام الأمانة السعودية في مجموعة العشرين الدكتور فهد المبارك، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.

كما يضم الوفد المرافق الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع فهد العيسى، ورئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد ثامر نصيف، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر الرشيد، ونائب رئيس المراسم الملكية راكان الطبيشي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنتين رياض الخنيني.

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