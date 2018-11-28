القوات اليمنية تطلق "القبضة الحديدية" بحضرموت

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الثانية في اليمن، الأربعاء، انطلاق مهمة "القبضة الحديدية"، الهادفة إلى توسيع الانتشار العسكري غربي "المكلا"، عاصمة حضرموت في اليمن. وبحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، فقد قالت قيادة المنطقة العسكرية الثانية، عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك": المهمة تهدف إلى إحكام القبضة الأمنية على مديريات ساحل حضرموت. ونفذت قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية، صباح الأربعاء، مهمة "القبضة الحديدية" من خلال انتشار واسع في مديرية يبعث غربي "المكلا". وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المشتركة بين قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقوات التحالف العربي، لمكافحة الإرهاب وإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة. ]]>

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