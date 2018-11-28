شكرا لقرائتكم خبر صيانة طارئة تقطع المياه 48 ساعة عن قرى الأحساء الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الأحساء

دعت المديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية ممثلة بفرع خدمات المياه بمحافظة الأحساء أهالي البلدات الشرقية إلى أخذ احتياطاتهم المائية تحسبا لتخفيض ضخ كميات المياه المحلاة التي تغذيهم نتيجة أعمال صيانة طارئة على خط الضخ الرئيسي الناقل للمياه قطر (1200) ملم من جبل أبوغنيمة بالهفوف نحو تلك القرى.

وأوضح مدير فرع خدمات المياه بمحافظة الأحساء المهندس صالح الغامدي، أن الفرق الفنية الخاصة بأعمال الطوارئ باشرت أعمال الصيانة على الخط الرئيسي صباح هذا اليوم، ويتوقع أن تستمر أعمال الصيانة عليه لمدة 48 ساعة. وضمن خطط إدارة الأزمات والطوارئ المعمول بها في مثل هذه الحالات تم تعويض نقص الضخ من خلال تشغيل آبار القرى والبلدات المستفيدة من ضخ هذا الخط وإعادة توازن المياه بالشبكات الخاصة بها، كما تم تجهيز الصهاريج في بعض المواقع في البلدات لدعم العقارات التي تقع في أطراف الشبكة.

وأشار المهندس الغامدي إلى أن العملاء الذين لديهم خزانات أرضية مرتبطة بأخرى علوية وبينهما مضخة لن يشعروا بأي نقص في إمداد المياه أو اختلاف في انسيابيتها، لما للتنظيم المائي المذكور من أثر بالغ في التوازن المائي داخل المنشآت والمنازل.