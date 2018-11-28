"الحج" تستعد لإصدار تأشيرات العمرة إلكترونياً عبر منصة رقمية

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ناقشت وزارة الحج والعمرة، من خلال وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة ومكتب تحقيق الرؤية التابع للوزارة مع برنامج ضيوف الرحمن، وممثلي شركات العمرة؛ الاستعدادات والإجراءات لإصدار تأشيرة العمرة الإلكترونية، والتي تقتضي منح تأشيرة عمرة للأفراد بشكل مباشر لفئات معينة، وتطوير الضوابط والآليات اللازمة لتطبيقها بشكل فعال.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عُقدت اليوم في جدة، بحضور وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة قائد مكتب تحقيق الرؤية الدكتور عبدالعزيز وزان، تحت عنوان "المرحلة الأولى للتأشيرات الإلكترونية".
وقال "وزان": المبادرة تهدف إلى تطوير إجراءات إصدار تأشيرات الأفراد الإلكترونية لفئات معينة؛ لتسهيل وتحسين التجربة للمعتمرين والمساهمة في استقبال الأعداد المتزايدة من المعتمرين بما يتوافق مع أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، إضافة إلى تطوير النظام الإلكتروني لتأشيرة الأفراد لتسهيل استخراج واستلام التأشيرات دون الحاجة لمراجعة الممثليات الخارجية.
"الحج" تستعد لإصدار تأشيرات العمرة إلكترونياً عبر منصة رقميةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-28
ناقشت وزارة الحج والعمرة، من خلال وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة ومكتب تحقيق الرؤية التابع للوزارة مع برنامج ضيوف الرحمن، وممثلي شركات العمرة؛ الاستعدادات والإجراءات لإصدار تأشيرة العمرة الإلكترونية، والتي تقتضي منح تأشيرة عمرة للأفراد بشكل مباشر لفئات معينة، وتطوير الضوابط والآليات اللازمة لتطبيقها بشكل فعال.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عُقدت اليوم في جدة، بحضور وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة قائد مكتب تحقيق الرؤية الدكتور عبدالعزيز وزان، تحت عنوان "المرحلة الأولى للتأشيرات الإلكترونية".
وقال "وزان": المبادرة تهدف إلى تطوير إجراءات إصدار تأشيرات الأفراد الإلكترونية لفئات معينة؛ لتسهيل وتحسين التجربة للمعتمرين والمساهمة في استقبال الأعداد المتزايدة من المعتمرين بما يتوافق مع أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، إضافة إلى تطوير النظام الإلكتروني لتأشيرة الأفراد لتسهيل استخراج واستلام التأشيرات دون الحاجة لمراجعة الممثليات الخارجية.
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
05:59 PM
لتسهيل استخراج واستلام التأشيرات دون الحاجة لمراجعة الممثليات
ناقشت وزارة الحج والعمرة، من خلال وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة ومكتب تحقيق الرؤية التابع للوزارة مع برنامج ضيوف الرحمن، وممثلي شركات العمرة؛ الاستعدادات والإجراءات لإصدار تأشيرة العمرة الإلكترونية، والتي تقتضي منح تأشيرة عمرة للأفراد بشكل مباشر لفئات معينة، وتطوير الضوابط والآليات اللازمة لتطبيقها بشكل فعال.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عُقدت اليوم في جدة، بحضور وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة قائد مكتب تحقيق الرؤية الدكتور عبدالعزيز وزان، تحت عنوان "المرحلة الأولى للتأشيرات الإلكترونية".
وقال "وزان": المبادرة تهدف إلى تطوير إجراءات إصدار تأشيرات الأفراد الإلكترونية لفئات معينة؛ لتسهيل وتحسين التجربة للمعتمرين والمساهمة في استقبال الأعداد المتزايدة من المعتمرين بما يتوافق مع أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، إضافة إلى تطوير النظام الإلكتروني لتأشيرة الأفراد لتسهيل استخراج واستلام التأشيرات دون الحاجة لمراجعة الممثليات الخارجية.
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المصدر : الخليج 365
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