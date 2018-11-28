بنك التنمية الاجتماعية بالدوادمي يتفاعل مع طلب طفل بفتح حساب ادخاري

محمد بن مسعود - الدمام - تشجيعاً له على حرصه واهتمامه بمنتج زود الادخاري

لم يكن احتفال بنك التنمية الاجتماعية باليوم العالمي للادخار في محافظة الدوادمي, حدثاً عادياً لأهالي المنطقة بشكل عام ولا لأحد الأطفال بشكل خاص؛ حيث أُعجب الطفل عبدالرحمن عسيري ذو الـ10 أعوام، بما تم طرحه خلال زيارته لجناح بنك التنمية الاجتماعية عن منتج زود الادخاري - والذي أطلقه البنك قبل عدة أسابيع - من معلومات جعلته يستفسر أكثر وأكثر، مما حدا بموظف البنك للإجابة عن جميع تساؤلاته.

ويأتي حرص واهتمام الطفل عسيري بمنتج زود الادخاري؛ لأنه يقوم بتوفير مبلغ 200 ريال شهرياً من مصروفه المدرسي، كما أن لديه متجرا صغيرا يقوم ببيع بعض المأكولات والمشروبات للأطفال في الحي الذي يسكنه، وقد تفاعل الموظف مع الطفل عبدالرحمن بعد أن شاهد حرصه واهتمامه على معرفة ما هو الادخار وماذا يمكن أن يُقدم له كطفل، وقام بشرح كل ما يتعلق بالادخار وأهميته وأفضل الطرق الصحيحة له.

ولم يقتصر دور موظفي فرع بنك التنمية الاجتماعية على تقديم المعلومات؛ بل قاموا وبتوجيه من مدير الفرع بزيارة مدرسة الطفل عبدالرحمن وأخذ الإذن من مدير مدرسته وبموافقة من ولي أمر الطفل للتوجه به إلى مصرف الإنماء لفتح حساب ادخاري يقوم بإيداع ما تم ادخاره من مصروفه المدرسي وأرباحه من متجره الصغير.

وقد لاقت هذه المبادرة تفاعلاً كبيراً من ولي أمر الطفل ومدير مدرسته ومدير فرع بنك التنمية الاجتماعية ومدير مصرف الإنماء بالدوادمي، كما قام البنك بتقديم دورة تدريبية خاصة للطفل عبدالرحمن عن الادخار؛ بهدف تشجيعه وتعزيز ثقافته المالية، بالإضافة إلى تقديم درع باسم البنك تكريماً له وتشجيعاً لمن هم في سنه للاحتذاء به.

الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية قام بإطلاق منتجه الادخاري الأول "زود" في يوم الادخار العالمي 31 أكتوبر , الذي دشنه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس احمد بن سليمان الراجحي، وﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ادﺧﺎري ﻣﺪﻋﻮم ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻋﻤﻼء اﻟﻘﺮوض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫـﻢ ﻋﻠﻰ ادﺧﺎر مبالغ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺗﻐﻄﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﺔ ادﺧﺎرﻳﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ.