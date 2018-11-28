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محمد بن مسعود - الدمام - خلال عمليتين منفصلتين وقعتا يوم الاثنين الماضي تمكنت قوات الأفواج الأمنية بمحافظة الداير بمنطقة جازان من إحباط تهريب أكثر من ثلث طن، من مادة الحشيش المخدر، خلال عمليتين منفصلتين. وقالت أفواج منطقة جازان لـ"الخليج 365": العملية الأولى وقعت مساء الاثنين الماضي وتمثلت في إحباط محاولة تهريب 145 بلاطة من مادة الحشيش المخدر. وأضافت: تمكن رجال الأفواج في اليوم نفسه من إحباط تهريب 183 بلاطة من مادة الحشيش المخدر في مركز سلف التابع للفوج الأمني الثاني بمحافظة الداير. وذكر قائد الأفواج الأمنية بمنطقة جازان اللواء علي بن ملفي، أن رجال الأفواج الأمنية سيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه.

"أفواج جازان" تحبط تهريب 330 طن حشيش محمد المواسي الخليج 365 2018-11-28 تمكنت قوات الأفواج الأمنية بمحافظة الداير بمنطقة جازان من إحباط تهريب أكثر من ثلث طن، من مادة الحشيش المخدر، خلال عمليتين منفصلتين. وقالت أفواج منطقة جازان لـ"الخليج 365": العملية الأولى وقعت مساء الاثنين الماضي وتمثلت في إحباط محاولة تهريب 145 بلاطة من مادة الحشيش المخدر. وأضافت: تمكن رجال الأفواج في اليوم نفسه من إحباط تهريب 183 بلاطة من مادة الحشيش المخدر في مركز سلف التابع للفوج الأمني الثاني بمحافظة الداير. وذكر قائد الأفواج الأمنية بمنطقة جازان اللواء علي بن ملفي، أن رجال الأفواج الأمنية سيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه. 28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440 05:58 PM خلال عمليتين منفصلتين وقعتا يوم الاثنين الماضي خلال عمليتين منفصلتين وقعتا يوم الاثنين الماضي تمكنت قوات الأفواج الأمنية بمحافظة الداير بمنطقة جازان من إحباط تهريب أكثر من ثلث طن، من مادة الحشيش المخدر، خلال عمليتين منفصلتين. وقالت أفواج منطقة جازان لـ"الخليج 365": العملية الأولى وقعت مساء الاثنين الماضي وتمثلت في إحباط محاولة تهريب 145 بلاطة من مادة الحشيش المخدر. وأضافت: تمكن رجال الأفواج في اليوم نفسه من إحباط تهريب 183 بلاطة من مادة الحشيش المخدر في مركز سلف التابع للفوج الأمني الثاني بمحافظة الداير. وذكر قائد الأفواج الأمنية بمنطقة جازان اللواء علي بن ملفي، أن رجال الأفواج الأمنية سيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه.

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المصدر : الخليج 365