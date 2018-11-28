أمير الرياض ونائبه يستقبلان  عبدالرحمن الخرصان

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استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، مدير مرور المنطقة اللواء عبدالرحمن الخرصان، وعددًا من قيادات المرور.
واطلع الأمير فيصل بن بندر، خلال الاستقبال، على تقرير إحصائي عن عمل إدارة المرور بالرياض، وخطة العمل الميداني للإدارة.
كما استقبل نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، مدير مرور المنطقة اللواء عبدالرحمن الخرصان، وعددًا من قيادات مرور الرياض.
واطلع خلال الاستقبال على تقرير إحصائي عن عمل إدارة المرور بالرياض، وخطة العمل الميداني للإدارة.
أمير الرياض ونائبه يستقبلان عبدالرحمن الخرصانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-28
استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، مدير مرور المنطقة اللواء عبدالرحمن الخرصان، وعددًا من قيادات المرور.
واطلع الأمير فيصل بن بندر، خلال الاستقبال، على تقرير إحصائي عن عمل إدارة المرور بالرياض، وخطة العمل الميداني للإدارة.
كما استقبل نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، مدير مرور المنطقة اللواء عبدالرحمن الخرصان، وعددًا من قيادات مرور الرياض.
واطلع خلال الاستقبال على تقرير إحصائي عن عمل إدارة المرور بالرياض، وخطة العمل الميداني للإدارة.
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
05:57 PM
اطلعا على تقرير إحصائي عن عمل إدارة المرور بالمنطقة
استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، مدير مرور المنطقة اللواء عبدالرحمن الخرصان، وعددًا من قيادات المرور.
واطلع الأمير فيصل بن بندر، خلال الاستقبال، على تقرير إحصائي عن عمل إدارة المرور بالرياض، وخطة العمل الميداني للإدارة.
كما استقبل نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، مدير مرور المنطقة اللواء عبدالرحمن الخرصان، وعددًا من قيادات مرور الرياض.
واطلع خلال الاستقبال على تقرير إحصائي عن عمل إدارة المرور بالرياض، وخطة العمل الميداني للإدارة.
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المصدر : الخليج 365
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