أمير الرياض ونائبه يستقبلان  عبدالرحمن الخرصان

محمد بن مسعود - الدمام - اطلعا على تقرير إحصائي عن عمل إدارة المرور بالمنطقة

استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، مدير مرور المنطقة اللواء عبدالرحمن الخرصان، وعددًا من قيادات المرور.

واطلع الأمير فيصل بن بندر، خلال الاستقبال، على تقرير إحصائي عن عمل إدارة المرور بالرياض، وخطة العمل الميداني للإدارة.

كما استقبل نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، مدير مرور المنطقة اللواء عبدالرحمن الخرصان، وعددًا من قيادات مرور الرياض.

واطلع خلال الاستقبال على تقرير إحصائي عن عمل إدارة المرور بالرياض، وخطة العمل الميداني للإدارة.