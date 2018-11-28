مطار الملك عبدالعزيز يستضيف اللقاء التعريفي عن جائزة جدة للإبداع

محمد بن مسعود - الدمام - استضافت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي, اليوم، اللقاء التعريفي لجائزة جدة للإبداع للعام 1440هـ بحضور رئيس اللجنة الإشرافية للجائزة الدكتور أسامة طيب، ومدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، وعدد من مدراء القطاعات الحكومية والأهلية وشركات الطيران.

من جهته رفع مدير عام المطار شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز آل سعود محافظ جدة على إطلاقه الكريم لجائزة جدة للإبداع التي تعنى بالحراك الثقافي والتنموي في المحافظة، مؤكداً على أهمية الجائزة ودعمها للمواهب والمبدعين والمبدعات في شتى المجالات.

وقال نور خلال الكلمة التي ألقاها : أن الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي حرصت على بناء شراكات نحو التطوير والإبداع، في ظل المفهوم الذي ترسخه جائزة جدة للإبداع نحو تشجيع الأفكار وتنميتها وخلق أجواء للتنافس والتميز في مجالات متعددة على جميع المستويات، تشمل المجالات الاجتماعية، والتنموية، التي تعمل على الرقي بالمجتمع السعودي.

وأضاف: من هذا المنطلق فإننا نسعد في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بمختلف قطاعاته الحكومية والأهلية، ونعتز بهذه المشروعات التحفيزية والجوائز التي تصب في دعم الابتكار والإبداع.

وبين نور أن المطار وضع حزمة من المبادرات المتنوعة لهذا العام 1440هـ تحت شعار (مطار السعادة)، وستشمل العديد من الفعاليات المبتكرة داخل صالات السفر توافقا مع الرؤية الحكيمة الهادفة لتحقيق تنمية مستدامة تساهم في بناء الإنسان وتطوير المكان بمحافظة جدة.

وأكد أن مطار الملك عبد العزيز وكافة القطاعات الحكومية والأهلية ستعمل على تحقيق الأهداف السامية لهذه الجائزة ودعم المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع وتقديم المبادرات التي تسهم بمشيئة الله تعالى في الحراك الإبداعي بمحافظة جدة، وتحفيز جانب الإبداع وتشجيع المبدعين على المشاركة، إلى جانب حث كافة منسوبي المطار على المشاركة بمبادراتهم، وتقديم إبداعاتهم في المجالات الستة التي حددتها الجائزة، لتشهد تفاعلاً أوسع ومشاركات أعمق في نسختها الجديدة التي تنبثق عن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة"، وبذلك يتواصل العطاء الفكري والإبداعي في المجتمع، سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد؛ انسجاماً مع رؤية المملكة المستقبلية 2030م.

من جهته أوضح الدكتور أسامة طيب في مستهل اللقاء أن الجائزة تحظى بدعم ورعاية محافظ جدة ووكيل المحافظة، وشهدت إقبالا كبيراً للتنافس فيها في نسختها الأولى العام الماضي من مختلف شرائح المجتمع، مستعرضا آلية الجائزة ومجالاتها الخاصة بالقطاع الحكومي والمبادرات بأنواعها، بالإضافة لفئاتها وخطوات المشاركة فيها وما طرأ عليها من مستجدات هذا العام.

وحث الدكتور أسامة طيب منسوبي المطار على الاشتراك في الجائزة، مؤكداً أن قطاع الطيران زاخر بالمواهب والإبداعات المؤهلة للمنافسة على الجائزة، كما استمع إلى مداخلات الحضور وأجاب عن استفساراتهم.