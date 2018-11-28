بالصور.. "فيصل بن خالد" يرعى حفل تكريم ٤٩٥ متفوقاً بـ"تعليم عسير"

محمد بن مسعود - الدمام - قال: الطلاب والطالبات الاستثمار الحقيقي للوطن

قال أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، إن أبناء وبنات الوطن هم عماده وبناة مستقبله، والاستثمار الحقيقي، ويجب أن يولوا عناية بالغة ليكونوا على مستوى عالٍ من الوعي والإدراك، والعلم، ليواجهوا متغيرات العصر ويحققوا طموحات أمتهم.

وأشار الأمير فيصل بن خالد، إلى أن العناية بالمتفوقين وتكريمهم ودعمهم واجب وطني، وبادرة يجب على الجميع العناية بها؛ لدفع عجلة التنافس والإشادة بالتميز والمتميزين، وحثهم على بذل المزيد من العطاء.

وقدّم شكره وتقديره لمدير عام التعليم في المنطقة جلوي آل كركمان، ومنسوبي ومنسوبات الإدارة العامة لقاء جهودهم، متمنياً للجميع التوفيق في وطن الخير والعطاء، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- اللذين يسعيان لنهضة الوطن وتقدمه.

جاء ذلك خلال رعايته، صباح اليوم الأربعاء، لحفل تكريم ٤٩٥ متفوقاً ومتميزاً سلوكياً في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، حيث تضمّن الحفل مسيرة للطلاب المتفوقين، وعرض فيلم "حديث القمة"، من إعداد إدارة التوجيه والإرشاد، وقدّم عدد من طلاب المنطقة أوبريت وطنياً، بعنوان: "همم وقمم".

من جهته، رفع مدير عام التعليم جلوي آل كركمان، في كلمة له بهذه المناسبة، شكره وتقديره لأمير عسير، على دعمه الدائم لبرامج التعليم، وعنايته الخاصة بالمتفوقين والمتميزين من الطلاب.

ولفت إلى أن هذه الرعاية الكريمة دليل على هذا الدعم الذي يأتي امتداداً لما يحظى به قطاع التعليم في هذا الجزء الغالي من الوطن من لدن القيادة الرشيدة، ومن أمير المنطقة، التي بات أثرها واضحاً، بدليل النجاحات التي تتحقق يوماً بعد آخر على مستوى الوطن، فلا تكاد تمر مناسبة وطنية للتعليم إلا وأبناء تعليم عسير، يتسلمون المراتب العليا فيها.

وأضاف "آل كركمان": إن العدد الكبير من المكرمين هذا اليوم الذي يلامس 500 طالب، ومثلهم في تعليم البنات، نتاج دعم ومساندة قادة هذه البلاد الذين يقودون مشروع التحول الوطني، وتنمية الإنسان، من خلال الاستثمار في التعليم باعتباره محركاً للتنمية، وأداة رئيسة من أدوات التحول.

ولفت إلى أن تعليم المنطقة تسعى لإحداث نقلة نوعية في تعلم الطلاب والطالبات، بحيث ينتقل التركيز فيها إلى نقاط القوة بدلاً من نقاط الضعف، وإلى التطور الإيجابي في المجال العاطفي والاجتماعي والأكاديمي بدلاً من الاختبارات كمقياس وحيد للأداء، بالإضافة إلى الاستمرار في غرس مفاهيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته، وتعزيز الطلاب وصون أفكارهم ليكونوا قادرين على الذبّ عن دينهم ووطنهم ومقدراتهم.

وشهد الاحتفال كلمة للطلاب المتفوقين، ألقاها نيابة عنهم الطالب خالد بن محمد الشهري، شكر خلالها راعي الحفل على دعمه الكبير، ولتعليم المنطقة على تقدير جهودهم وتحفيزهم، ولمعلميهم وأولياء أمورهم الذين كان لهم أبلغ الأثر في الأخذ بأيديهم إلى منصات التتويج، فيما تشرف الطلاب المشاركون في الاحتفال بالسلام على أمير منطقة عسير.

وفي ختام الحفل، قدّم مدير عام التعليم بالمنطقة، هدية تذكارية للأمير فيصل بن خالد، لقاء رعايته وتشريفه للاحتفال، كما تم تكريم الشركة الراعية للحفل.

حضر الاحتفالية، وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالد بن عبدالله الربيعة.