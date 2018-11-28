وفد من مجلس شؤون الأسرة يزور الأطفال بمستشفى خالد الجامعي

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قام وفد من لجنة الطفولة بمجلس شؤون الأسرة، بزيارة الأطفال المنومين بمستشفى الملك خالد الجامعي, بمرافقة مجموعة من طالبات المدارس.
وجاءت هذه الزيارة تفعيلاً لليوم العالمي للطفل وفي إطار المبادرات المجتمعية التي ينفذها المجلس والموجهة لفئة الأطفال الأكثر احتياجاً للدعم؛ بهدف مساندتهم والتخفيف من آلامهم , وإدخال الفرحة والسرور على نفوسهم.
وشملت الزيارة عدداً من الأقسام بالمستشفى وشهدت توزيع الهدايا العينية والألعاب وباقات الورود على الأطفال.
وقالت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د . هلا التويجري: المجلس يحرص على تفعيل عدد من المبادرات النوعية الموجهة للطفل والمرأة وكبار السن في المناسبات والأيام العالمية الخاصة بهذه الفئات.
وأضافت: تأتي هذه الزيارة ضمن جهود لجنة الطفولة في زيادة الوعي المجتمعي بقضايا الطفل , لاسيما الأطفال الذين يلازمون الأسرة البيضاء لفترات طويلة ويكونون بحاجة ماسة للدعم والمساندة من قبل كافة القطاعات والمهتمين بالشأن الاجتماعي.
وفي ختام الزيارة، قدم الوفد الزائر شكره وتقديره لإدارة مستشفى الملك خالد الجامعي على ما قدمه من تسهيلات لتنفيذ هذه المبادرة.
وفد من مجلس شؤون الأسرة يزور الأطفال بمستشفى خالد الجامعيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-28
قام وفد من لجنة الطفولة بمجلس شؤون الأسرة، بزيارة الأطفال المنومين بمستشفى الملك خالد الجامعي, بمرافقة مجموعة من طالبات المدارس.
وجاءت هذه الزيارة تفعيلاً لليوم العالمي للطفل وفي إطار المبادرات المجتمعية التي ينفذها المجلس والموجهة لفئة الأطفال الأكثر احتياجاً للدعم؛ بهدف مساندتهم والتخفيف من آلامهم , وإدخال الفرحة والسرور على نفوسهم.
وشملت الزيارة عدداً من الأقسام بالمستشفى وشهدت توزيع الهدايا العينية والألعاب وباقات الورود على الأطفال.
وقالت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د . هلا التويجري: المجلس يحرص على تفعيل عدد من المبادرات النوعية الموجهة للطفل والمرأة وكبار السن في المناسبات والأيام العالمية الخاصة بهذه الفئات.
وأضافت: تأتي هذه الزيارة ضمن جهود لجنة الطفولة في زيادة الوعي المجتمعي بقضايا الطفل , لاسيما الأطفال الذين يلازمون الأسرة البيضاء لفترات طويلة ويكونون بحاجة ماسة للدعم والمساندة من قبل كافة القطاعات والمهتمين بالشأن الاجتماعي.
وفي ختام الزيارة، قدم الوفد الزائر شكره وتقديره لإدارة مستشفى الملك خالد الجامعي على ما قدمه من تسهيلات لتنفيذ هذه المبادرة.
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
05:17 PM
قام بتوزيع الهدايا العينية والألعاب وباقات الورود على المنومين
قام وفد من لجنة الطفولة بمجلس شؤون الأسرة، بزيارة الأطفال المنومين بمستشفى الملك خالد الجامعي, بمرافقة مجموعة من طالبات المدارس.
وجاءت هذه الزيارة تفعيلاً لليوم العالمي للطفل وفي إطار المبادرات المجتمعية التي ينفذها المجلس والموجهة لفئة الأطفال الأكثر احتياجاً للدعم؛ بهدف مساندتهم والتخفيف من آلامهم , وإدخال الفرحة والسرور على نفوسهم.
وشملت الزيارة عدداً من الأقسام بالمستشفى وشهدت توزيع الهدايا العينية والألعاب وباقات الورود على الأطفال.
وقالت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د . هلا التويجري: المجلس يحرص على تفعيل عدد من المبادرات النوعية الموجهة للطفل والمرأة وكبار السن في المناسبات والأيام العالمية الخاصة بهذه الفئات.
وأضافت: تأتي هذه الزيارة ضمن جهود لجنة الطفولة في زيادة الوعي المجتمعي بقضايا الطفل , لاسيما الأطفال الذين يلازمون الأسرة البيضاء لفترات طويلة ويكونون بحاجة ماسة للدعم والمساندة من قبل كافة القطاعات والمهتمين بالشأن الاجتماعي.
وفي ختام الزيارة، قدم الوفد الزائر شكره وتقديره لإدارة مستشفى الملك خالد الجامعي على ما قدمه من تسهيلات لتنفيذ هذه المبادرة.
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المصدر : الخليج 365
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