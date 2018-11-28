بالصور.. أسوأ 10 شركات طيران في العالم خلال 2018.. احذروها

محمد بن مسعود - الدمام - تُعتبر أكثرها حوادث وأقلها خدمة

نشر موقع "ذا ترافلر" العالمي المتخصص في أخبار السفر والسياحة قائمة لأسوأ 10 شركات طيران في العالم خلال 2018؛ بسبب فقدها للكثير من المعايير التي تمنح الرحلة الجوية متعتها، وربما تكون مسؤولة عن أسوأ رحلات السفر التي يمكن تخيلها:

1- أفيانكا (شركة الطيران الكولومبية الرسمية)

عمرها مائة عام تقريباً، وهي واحدة من أقدم شركات الطيران في العالم، تحصل الشركة على تصنيفات منخفضة في معظم فئات التقييم بما في ذلك الوصول في الوقت المحدد وخدمة العملاء وقدرة الردّ على الشكاوى.

2- "فويلينج" الإسبانية

شركة طيران منخفضة التكاليف، وهي ثاني أكبر شركة في إسبانيا؛ بسبب أسعارها المعقولة للغاية التي تجذب العملاء، لكن الشركة لديها تاريخ من شكاوى الركاب بشأن نقص الخدمات ووسائل الراحة.

3- جيت تو دوت كوم البريطانية

الشركة المتخصصة في استهداف وجهات العطلات تقدم بعض أرخص الرحلات في العالم، هذه التكلفة المنخفضة تعني أن قدرة الشركة على تقديم أفضل الخدمات أو التعامل مع طلبات العملاء غير موجودة تقريباً.

4- الخطوط الجوية الدولية التايلاندية

تعمل شركة الطيران الرسمية في تايلاند منذ ما يقرب من 6 عقود، لكنها تعاني من الكثير من المشاكل طوال تاريخها، وتتركز معظم المشاكل في تراجع جودة الخدمة، مثل ضياع الأمتعة الذي يعد أمراً معتاداً لأولئك الذين يختارون السفر على الخطوط الجوية التايلاندية.

5- جيت إيروايز الهندية

ثاني أكبر شركة طيران في الهند تصل إلى 66 وجهة، وتلقت جيت إيروايز باستمرار تصنيفات متدنية إلى حد ما في جودة الخدمة التي تقدمها وقدرتها على الإقلاع والهبوط في الأوقات المحددة، وتواجه الشركة أزمات مالية منذ سنوات، مما يضر بقدرتها على تحسين مكانتها في هذه الصناعة.

6- كوريا للطيران

تعمل الشركة منذ عام 1969 وتحتكر صناعة الطيران في كوريا، وهذه أصعب الأمور لدى الركاب، حيث غالباً ما يجد المسافرون مقاعد فيها.

7- رايان إير الإيرلندية

شركة إيرلندية تقدم خدمة الطيران منخفض التكاليف، تعمل الشركة الكبيرة فيما يقرب من 40 دولة، وتقدم خدماتها لما يزيد على 100 مليون مسافر سنوياً، ورغم أن أسعار تذاكرها معقولة، لكنها تطلب مقابلاً لكل شيء حتى لو كنت تتوقعه مجانياً، بما في ذلك قدرتك على اختيار المقعد أو الأمتعة التي يمكن أن تجلبها معك.

8- إيزي جيت البريطانية

شركة خاصة تقدم خدمة الطيران منخفض التكلفة، حققت نجاحها من خلال أسعارها الرخيصة، وتطير إلى 31 دولة حول العالم، تقدم الشركة مثالاً آخر على عدم ضمان جودة الخدمة، ففي حال مرت رحلتك بسلاسة ستكون قد ربحت التخفيض الكبير في سعر التذكرة، أما في حال وجود مشكلة فلا ينبغي على المسافرين أن يتوقعوا معالجتها؛ لأن الشركة لديها أحد أسوأ فرق معالجة الخلل في قطاع الطيران.

9- الخطوط الجوية الدولية الباكستانية

غالبا ما يُنظر إليها على أنها واحدة من أسوأ شركات الطيران في العالم، ترقد في قاع العديد من تصنيفات شركات الخطوط الجوية، حيث تحصل على علامات منخفضة في معظم فئات التقييم الرئيسية.

10- واو إير الأيسلندية

الشيء الوحيد الذي يبقيها في الجو هو أسعارها الرخيصة التي يمكن أن تصل إلى مستويات متدنية لم يُسمع بها من قبل.

رغم أن اسم الشركة يعطيك أملاً في أنها ستبهر العملاء، إلا أنها لا تملك سوى أحد أقل التصنيفات في قطاع الطيران المدني في كل التصنيفات.

مع المشاكل التي تعاني منها شركة الطيران سواء في التأخيرات عن المواعيد المحددة وإلغاء الرحلات وسوء خدمة العملاء وأشياء مثل ضياع الأمتعة، تعتبر "واو إير" ببساطة واحدة من أسوأ شركات الطيران في العالم، وغالباً ما ينظر إليها باعتبارها الأسوأ على الإطلاق.