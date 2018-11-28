السعودية اليوم / تعليم حائل يختتم عمل فريق تطوير آلية سد العجز الطارئ

عام / تعليم حائل يختتم عمل فريق تطوير آلية سد العجز الطارئ
حائل 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واس
اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل اليوم, ورشة عمل فريق تطوير آلية سد العجز الطارئ التي أقيمت على مدى يومين, بمقر الإدارة بحائل.
وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين بتعليم حائل خالد بن عبدالله الصالح أن الورشة التي حضرها فريق تطوير آلية سد العجز الطارئ, الذي يضم ممثلين من بعض إدارات التعليم بمدن ومحافظات المملكة, تناولت آلية تطوير سد العجز الطارئ للمعلمين, بالإضافة إلى دراسة ورصد مرئيات الميدان بهذا الخصوص, وكذلك وضع بعض التعديلات التي تحقق المصلحة في آلية سد العجز الطارئ.
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