السعودية اليوم / بلدية رأس تنورة: تصريف أكثر من 127 ألف م3 من مياه الأمطار



الدمام 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واس

كشفت بلدية محافظة رأس تنورة عن تصريفها 127.353 متراً مكعباً، من مياه الأمطار التي هطلت الأحد الماضي، وذلك من خلال قنوات تصريف مياه الأمطار بمحطات تصريف المياه والمعدات التي وزعتها البلدية حسب الخطة المعدة سابقاً، إلى مياه الخليج عن طريق خطوط الطرد.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي, أن البلدية استنفرت الإمكانيات كافة لمواجهة هطول الأمطار، لافتاً الانتباه إلى أنها تواصل جهودها المكثفة للتعامل مع الحالة المطرية التي تمر بها المحافظة، كما جرى التعامل الفوري لعملية تصريف مياه الأمطار للمناطق والأحياء والأماكن العامة المخدومة من خلال شبكات ومحطات مشروع تصريف مياه الأمطار التي هطلت على المحافظة.

وأشار إلى أن البلدية تتعامل مع مناطق تجمع مياه الأمطار بشكل فوري من خلال تواجد فرق متابعة الشبكات المجهزة بالمعدات، بمشاركة واحد وثمانين فرداً موزعين على اثني عشر فريقاً مزودين بـ ثماني عشرة معدة، إضافة إلى اثني عشر طاقماً من الأفراد مخصص للتعامل مع الأمطار.

وأكد المهندس السبيعي حرص البلدية على ضرورة العمل الجماعي في مواجهة حالات الطوارئ وأخذ الاحتياطات الاستباقية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة كالدفاع المدني بالمحافظة وشركة أرامكو

ولفت الانتباه إلى نجاح خطة العمل التي وضعتها البلدية من أجل مواجهة تجمعات مياه الأمطار في الشوارع بزمن قياسي، مؤكداً المتابعة والاهتمام والحرص على تذليل العوائق كافة التي تحول دون انسيابية الحركة المرورية والاستعداد المبكر للحالات المطرية وحالات الطوارئ، داعياً المواطنين والمقيمين للتعاون معها من خلال الإبلاغ الفوري لأماكن تجمعات الأمطار عبر مركز 940 وعبر حساب البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر".

// انتهى //

18:01ت م

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الدمام 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسكشفت بلدية محافظة رأس تنورة عن تصريفها 127.353 متراً مكعباً، من مياه الأمطار التي هطلت الأحد الماضي، وذلك من خلال قنوات تصريف مياه الأمطار بمحطات تصريف المياه والمعدات التي وزعتها البلدية حسب الخطة المعدة سابقاً، إلى مياه الخليج عن طريق خطوط الطرد.وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي, أن البلدية استنفرت الإمكانيات كافة لمواجهة هطول الأمطار، لافتاً الانتباه إلى أنها تواصل جهودها المكثفة للتعامل مع الحالة المطرية التي تمر بها المحافظة، كما جرى التعامل الفوري لعملية تصريف مياه الأمطار للمناطق والأحياء والأماكن العامة المخدومة من خلال شبكات ومحطات مشروع تصريف مياه الأمطار التي هطلت على المحافظة.وأشار إلى أن البلدية تتعامل مع مناطق تجمع مياه الأمطار بشكل فوري من خلال تواجد فرق متابعة الشبكات المجهزة بالمعدات، بمشاركة واحد وثمانين فرداً موزعين على اثني عشر فريقاً مزودين بـ ثماني عشرة معدة، إضافة إلى اثني عشر طاقماً من الأفراد مخصص للتعامل مع الأمطار.وأكد المهندس السبيعي حرص البلدية على ضرورة العمل الجماعي في مواجهة حالات الطوارئ وأخذ الاحتياطات الاستباقية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة كالدفاع المدني بالمحافظة وشركة أرامكو السعودية لمواجهة الأمطار ومنع تجمع مياه الأمطار واتخاذ الإجراءات لضمان السلامة العامة، واستعداد البلدية وجاهزيتها لمواجهة الحالات الطارئة وتنسيقها الدائم مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتوقعة لهطول الأمطار على المحافظة.ولفت الانتباه إلى نجاح خطة العمل التي وضعتها البلدية من أجل مواجهة تجمعات مياه الأمطار في الشوارع بزمن قياسي، مؤكداً المتابعة والاهتمام والحرص على تذليل العوائق كافة التي تحول دون انسيابية الحركة المرورية والاستعداد المبكر للحالات المطرية وحالات الطوارئ، داعياً المواطنين والمقيمين للتعاون معها من خلال الإبلاغ الفوري لأماكن تجمعات الأمطار عبر مركز 940 وعبر حساب البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر".// انتهى //18:01ت م0232

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