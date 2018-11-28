السعودية اليوم / مركز وادي جازان يعرف بمبادرة "وادينا أخضر " لزراعة 30 ألف شتلة



أبوعريش 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واس

نظم مركز إمارة وادي جازان التابع لمحافظة أبوعريش اليوم, ورشة عمل تعريفية بمبادرة زراعة 30 ألف شتلة " وداينا أخضر", بحضور رئيس المركز عبدالله بن محمد الظافري, ومدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة جازان المهندس إبراهيم بن أحمد هادي, وذلك في قاعة روفانا بالمركز.

وهدفت الورشة للتعريف بالمبادرة التي تسعى لتدريب وتأهيل المزارعين بوادي جازان, وبناء الشراكات الإستراتيجية, واستغلال أماكن الفضاء وتحويلها إلى ساحات خضراء, وإبراز الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي, والعمل على تحويل مركز وادي جازان إلى وجهة سياحية وبخاصة السياحة الريفية.

وجرى خلال الورشة استعراض أبرز الأنشطة والبرامج التي تشملها المبادرة من خلال تنظيم الدورات التدريبية وعرض التجارب الزراعية الناجحة, إلى جانب تنظيم مسابقات لأجمل الحدائق المنزلية, وتكريم الجهات المشاركة.

وفي ختام الورشة, شارك رئيس مركز وادي جازان , ورئيس بلدية المركز مفرح الألمعي في زراعة عدد من الشتلات بحديقة البلدية في الريان , بمشاركة أعضاء فريق مستقبل الريان التطوعي , وذلك ضمن مراحل عمل المبادرة التي تشمل مختلف الميادين والساحات ومداخل مركز وادي جازان والقرى التابعة له.

// انتهى //

17:58ت م

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أبوعريش 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسنظم مركز إمارة وادي جازان التابع لمحافظة أبوعريش اليوم, ورشة عمل تعريفية بمبادرة زراعة 30 ألف شتلة " وداينا أخضر", بحضور رئيس المركز عبدالله بن محمد الظافري, ومدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة جازان المهندس إبراهيم بن أحمد هادي, وذلك في قاعة روفانا بالمركز.وهدفت الورشة للتعريف بالمبادرة التي تسعى لتدريب وتأهيل المزارعين بوادي جازان, وبناء الشراكات الإستراتيجية, واستغلال أماكن الفضاء وتحويلها إلى ساحات خضراء, وإبراز الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي, والعمل على تحويل مركز وادي جازان إلى وجهة سياحية وبخاصة السياحة الريفية.وجرى خلال الورشة استعراض أبرز الأنشطة والبرامج التي تشملها المبادرة من خلال تنظيم الدورات التدريبية وعرض التجارب الزراعية الناجحة, إلى جانب تنظيم مسابقات لأجمل الحدائق المنزلية, وتكريم الجهات المشاركة.وفي ختام الورشة, شارك رئيس مركز وادي جازان , ورئيس بلدية المركز مفرح الألمعي في زراعة عدد من الشتلات بحديقة البلدية في الريان , بمشاركة أعضاء فريق مستقبل الريان التطوعي , وذلك ضمن مراحل عمل المبادرة التي تشمل مختلف الميادين والساحات ومداخل مركز وادي جازان والقرى التابعة له.// انتهى //17:58ت م0231

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