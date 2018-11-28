السعودية اليوم / الأردن وأستراليا تبحثان تطوير التعاون العسكري بينهما

عام / الأردن وأستراليا تبحثان تطوير التعاون العسكري بينهما
عمّان 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واس
التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات اليوم ، أمين عام وزارة الدفاع الأسترالي كريغ مورياتي، وقائد قوة الواجب المشتركة الأسترالية جيمي هاتشر، اللذين يزوران الأردن حاليًا.
وبحث الجانبان - وفق بيان صحفي - ، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين.
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17:50ت م
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