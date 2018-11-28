السعودية اليوم / أمانة الشرقية وفرع وزارة البيئة تناقشان لوائح تنظيم تطبيقات الرفق بالحيوان



الدمام 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واس

افتتح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم, ورشة عمل بعنوان "تطبيقات وتنظيمات الرفق بالحيوان واللوائح المنظمة لها"، التي تنظمها الأمانة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمشاركة الجمعية

وأكد المهندس الجبير أهمية هذه الورشة والمواضيع التي ستناقش فيها لا سيما المتعلقة بالرفق بالحيوان ، مشيراً إلى أن الرفق بالحيوان هو سلوك ديني مستوحى من العقيدة الإسلامية ، مبيناً أن قانون ونظام الرفق بالحيوان من الأمور المهمة التي اهتمت بها قيادتنا الرشيدة - أيدها الله - في هذا الوطن ، من خلال مرسوم ملكي صدر بهذا الشأن وهو تأكيد على أن الأجهزة الرسمية لبلادنا تولي اهتماما بالرفق بالحيوان, متمنياً من الجميع ترجمة هذه التطبيقات والتنظيمات واللوائح على أرض الواقع وتوعية الجميع من خلال رؤى واضحة لكيفية التعامل الرحيم مع الحيوانات.

وأشار إلى أن الورشة تهدف للعمل على رفع توعية المجتمع بما يتعلق بالحيوان والأنظمة والتعليمات التي تحقق هذا الهدف النبيل ، معرباً عن شكره لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة على المشاركة في الورشة وتسليط الضوء على جميع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالرفق بالحيوان, حاثاً الجميع على العمل بها لتصل للأهداف المنشودة بحفظ حقوق وكرامة مخلوقات الله كما أمرنا الله بها وحثنا عليها رسولنا الكريم.

من جانبه, أشاد أمين عام الجمعية السعودية للرفق بالحيوان الدكتور منصور الخنيزان بعمل أمانة المنطقة الشرقية في مجال الرفق بالحيوان من خلال أعمالها وتطبيقاتها للأنظمة والقوانين التي سنتها الدولة في هذا المجال ، لافتاً الانتباه إلى تميز الأمانة في هذا الشأن على مستوى المملكة ، مستعرضاً دور الجمعية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها في مجال الرفق بالحيوان.

بدوره, أكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية طارق الملحم أن الوزارة تعمل مع جميع الأجهزة بتطبيق الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة في هذا الشأن ، منوهاً بالتعاون البناء بين أمانة المنطقة الشرقية وفرع وزارة البيئة بالمنطقة، في الرفق بالحيوان ، معرباً عن شكره للأمانة على تنظيم واستضافة هذه الورشة.

// انتهى //

17:47ت م

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الدمام 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسافتتح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم, ورشة عمل بعنوان "تطبيقات وتنظيمات الرفق بالحيوان واللوائح المنظمة لها"، التي تنظمها الأمانة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمشاركة الجمعية السعودية بالرفق بالحيوان ، وبحضور عدد من المختصين والمهتمين ، وذلك على مسرح الأمانة.وأكد المهندس الجبير أهمية هذه الورشة والمواضيع التي ستناقش فيها لا سيما المتعلقة بالرفق بالحيوان ، مشيراً إلى أن الرفق بالحيوان هو سلوك ديني مستوحى من العقيدة الإسلامية ، مبيناً أن قانون ونظام الرفق بالحيوان من الأمور المهمة التي اهتمت بها قيادتنا الرشيدة - أيدها الله - في هذا الوطن ، من خلال مرسوم ملكي صدر بهذا الشأن وهو تأكيد على أن الأجهزة الرسمية لبلادنا تولي اهتماما بالرفق بالحيوان, متمنياً من الجميع ترجمة هذه التطبيقات والتنظيمات واللوائح على أرض الواقع وتوعية الجميع من خلال رؤى واضحة لكيفية التعامل الرحيم مع الحيوانات.وأشار إلى أن الورشة تهدف للعمل على رفع توعية المجتمع بما يتعلق بالحيوان والأنظمة والتعليمات التي تحقق هذا الهدف النبيل ، معرباً عن شكره لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة على المشاركة في الورشة وتسليط الضوء على جميع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالرفق بالحيوان, حاثاً الجميع على العمل بها لتصل للأهداف المنشودة بحفظ حقوق وكرامة مخلوقات الله كما أمرنا الله بها وحثنا عليها رسولنا الكريم.من جانبه, أشاد أمين عام الجمعية السعودية للرفق بالحيوان الدكتور منصور الخنيزان بعمل أمانة المنطقة الشرقية في مجال الرفق بالحيوان من خلال أعمالها وتطبيقاتها للأنظمة والقوانين التي سنتها الدولة في هذا المجال ، لافتاً الانتباه إلى تميز الأمانة في هذا الشأن على مستوى المملكة ، مستعرضاً دور الجمعية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها في مجال الرفق بالحيوان.بدوره, أكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية طارق الملحم أن الوزارة تعمل مع جميع الأجهزة بتطبيق الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة في هذا الشأن ، منوهاً بالتعاون البناء بين أمانة المنطقة الشرقية وفرع وزارة البيئة بالمنطقة، في الرفق بالحيوان ، معرباً عن شكره للأمانة على تنظيم واستضافة هذه الورشة.// انتهى //17:47ت م0224

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