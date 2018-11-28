السعودية اليوم / تعليم مكة المكرمة يعقد ورشة عمل التكامل بين الإدارات المساندة

مكة المكرمة 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسرأس المساعد للشؤون التعليمية بتعليم مكة‬ المكرمة الدكتور فهد الزهراني, ورشة عمل التكامل بين الإدارات المساندة لدعم مبادرة الشراكة المدرسية ‫"ارتقاء" في برنامج بناء النموذج الأمثل للشراكة في بعض المدارس المرشحة من المكاتب التعليمية بتعليم مكة المكرمة, التي ستُنفذ في الفصل الدراسي الثاني.ورحب المساعد للشؤون التعليمية في بداية اللقاء, بممثلي الإدارات المساندة للمبادرة, داعياً الجميع لتكامل الجهود وتظافرها وتفعيل ذلك التكامل لتحقيق الهدف من المبادرة, مثنتا لوحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع "ارتقاء" هذه المبادرة في بناء النموذج الأمثل للشراكة في مدارس مكة, متمنياً أن يكون ذلك النموذج هو المعمول به في إدارات التعليم الأخرى بعد اعتماده من قبل الوزارة .فيما استعرض المشاركون في الورشة الخدمات التي ستقدمها إداراتهم في تفعيل هذه المبادرة بما يحقق النتائج المرجوة.من جهته, استعرض مدير وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع "ارتقاء" فيصل أبو حيمد, التعريف بالمبادرة وأنماط الشراكة, وانطلاق وحدة ارتقاء لتفعيل هذه المبادرة في الميدان, موضحاً أن مراحل تنفيذ المبادرة بدأت بمرحلة التقديم, التي تعد عبارة عن تأهيل ونشر الثقافة والتعريف بالمبادرة, ثم مرحلة النضج والانتشار لإعداد مدارس ذات خبرة للعام 1440- 1441 هـ بعدها تأتي مرحلة بناء النموذج الأمثل للشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع على مستوى مكاتب التعليم بمكة.وتطرق أبو حيمد, الخطة الزمنية لإعداد المدارس المرشحة لمرحلة بناء النموذج الأمثل للشراكة المدرسة والأدوار المأمولة من الإدارات المساندة, مفيداً أن المبادرة تعد إحدى مبادرات وزارة التعليم للتحول الوطني والمنبثقة من رؤية المملكة 2030 م.// انتهى //17:46ت م0223