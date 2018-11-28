السعودية اليوم / أمانة الطائف تبحث تقييم نتائج أعمالها في موسم الأمطار

الطائف 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسبحث أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل, مع الوكلاء والمختصين بالأمانة, نتائج برنامج معالجة آثار الأمطار والسيول الذي نفذته الأمانة خلال موسم الأمطار الحالي, شملت آليات عمل النظافة والصيانة ومشاريع تصريف مياه الأمطار ومعالجة المواقع الحرجة، بالإضافة إلى استعراض استعدادات الأمانة التي تمت قبل هطول الأمطار وحينها وبعدها.وأشار آل هميل إلى أن الأمانة عملت على متابعة حالة الأمطار ومتابعة التقارير الخاصة بالحالات المطرية، وأعمال الفرق الميدانية ومعالجة جميع البلاغات والملاحظات، وجهود فرق الطوارئ، والتدخل السريع وفرق الصيانة، والنظافة، لاحتواء الحالات المطرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.وخلص الاجتماع إلى عدد من التوجيهات الداعمة لفرق العمل الميدانية خلال الأمطار، واستحداث فريق للكوارث، وتوفير المزيد من الآليات والمعدات، ومعالجة الملاحظات ومواقع البلاغات بما يحقق الاحتواء السريع والفعال للسيول وأخطارها وتداعياتها.// انتهى //17:42ت م0221