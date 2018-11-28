الان تتابع توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة والان مع التفاصيل

الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأاربعاء، توقعاتها لحالة الطقس، غدا الخميس، في المملكة، قائلة إنه من المتوقع نشاط في الرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق” شمال غرب وغرب المملكة، الأجزاء الساحلية”.

وشملت التوقعات، هطول أمطار رعدية على مناطق “تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الأجزاء الساحلية، الجوف، الحدود الشمالية، حائل”.