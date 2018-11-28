- 1/2
- 2/2
الان تتابع توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حالة الطقس الجمعة
الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأاربعاء، توقعاتها لحالة الطقس، غدا الخميس، في المملكة، قائلة إنه من المتوقع نشاط في الرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق” شمال غرب وغرب المملكة، الأجزاء الساحلية”.
وشملت التوقعات، هطول أمطار رعدية على مناطق “تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الأجزاء الساحلية، الجوف، الحدود الشمالية، حائل”.
شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .