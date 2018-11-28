شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يرعى توقيع اتفاقيات بين أرامكو والجمعيات الخيرية لزراعة وإنتاج القهوة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جازان)

رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة اليوم (الأربعاء)، بحضور نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ، توقيع اتفاقيات مبادرات أرامكو السعودية الوطنية لزراعة البن وانتاج القهوة في جبال جازان.

واستهل سمو أمير المنطقة , مراسم توقيع الاتفاقية بكلمة أكد فيها أهمية الاتفاقيات التي ستنفذ بالشراكة مع هيئة تطوير وتعمير جبال جازان , والجمعيات الخيرية بالقطاع الجبلي بالمنطقة في كل من محافظات "الداير بني مالك, والعيدابي, وفيفا, والعارضة, والريث", إضافة لمبادرة أرامكو السعودية لإنشاء مركز الخياطة والتطريز بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" ، وجمعية الأنامل المبدعة بجازان, بما يسهم في توفير الفرص الوظيفية لشباب وفتيات المنطقة وآثارها الإيجابية على الاقتصاد والفرص الاستثمارية بالمنطقة.

وثمن الأمير محمد بن ناصر الخطوات والمبادرات الإيجابية التي تنفذها شركة أرامكو بالمنطقة , حيث تأتي ضمن دعم شركة أرامكو المستمر للجهات الخيرية, وتجسيدًا للشراكة المجتمعية التي تسهم في خدمة الأهالي خاصة شباب وفتيات منطقة جازان , حيث استهلت الشركة تلك الأعمال والمبادرات بفتح معاهد "مهارات" التي قامت من خلاله الشركة بتدريب أبناء جازان وهم على رأس العمل بتلك المعاهد , كما تستقطب الشركة شباب المنطقة للعمل بمشروع مصفاة جازان, وابتعاث العديد منهم للدراسة خارج المملكة, إنفاذًا لتوجيهات ولاة الأمر - أيدهم الله - بتمكين الشباب السعودي من العمل في القطاع الخاص.

ووجه سموه الشكر لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح, وجميع القائمين على شركة أرامكو على ما يقومون به من جهود , وما يقدمونه من خدمات للمنطقة والأهالي , سائلًا الله تعالى العون والتوفيق للجميع.

وأكد الأمير محمد بن ناصر الأهمية النسبية للمنطقة وما تزخر به من مقومات سياحية واقتصادية واستثمارية جاذبة , يدعمها اهتمام متواصل من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين ومنها تنفيذ الطريق الساحلي (جازان - جدة), والموافقة على البدء في توسعة الموقع الحالي لمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بما يمكنه من القيام بالمتطلبات التنموية المتواصلة وحركة الركاب المتزايدة ,حتى يتم الانتهاء من مشروع المطار الجديد الذي جرى البدء الفعلي في تنفيذه في منطقة وسط بين مدينة جيزان ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية, وغيرها من المشروعات التي تشهدها المنطقة حاليًا وتلك التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة بما يحقق ورؤية المملكة 2030.

إثر ذلك, شهد سموه توقيع مذكرتي التفاهم التي وقعها من جانب شركة أرامكو السعودية مدير عام الشؤون الحكومية بالشركة خالد بن خليفة الملحم , وتأتي استكمالًا لسلسلة مبادرات أرامكو السعودية لتمكين المجتمع من خلال دعم برامج تعتمد على الموارد المحلية والحرف التقليدية، وتسهم في خلق فرص وظيفية وتوطين الصناعات التي تعزز دور الأفراد في الإنتاج , فيما سيتم من خلالها زراعة أكثر من 300 ألف شتلة من شجر البن وتدريب ودعم أكثر من 1000 مزارع خلال الثلاث سنوات القادمة، في المحافظات الجبلية الخمس التي شملتها الاتفاقية , إلى جانب مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء مركز الخياطة والتطريز بجازان، مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن، وجمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن بمنطقة جازان التي تهدف إلى خلق فرص وظيفية لـ 100 مستفيدة من ذوي الدخل المحدود في منطقة جازان , بالإضافة إلى توطين صناعة الزي الموحد بأشكاله كافة،حضر اللقاء, وكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ , ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.