شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدشن برنامج تحسين سبل العيش الزراعية بوادي حضرموت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (وادي حضرموت)

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (الأربعاء) برنامج التأهيل المهني والإداري للمزارعين بوادي حضرموت، حيث بدأ صرف بذور القمح، إضافة إلى صرف عدة أنوع من الأسمدة والمبيدات وبدلات رش متكاملة للمزارعين المستفيدين من البرنامج الذي يستهدف 100 مزارع من مدينتي سيئون وتريم، كما يقدم المركز تدريباً للمزارعين على الاستخدام الآمن للمبيدات والوقاية من الآفات الحشرية والاستخدام الأمثل للأسمدة الزراعية وكذلك تدريبهم على برنامج التسويق الزراعي.

حضر التدشين بمدينة سيئون مدير مكتب وزارة الزراعة بوادي حضرموت المهندس شكري باموسى، والمهندس سالم خباه، وعدد من المسؤولين.