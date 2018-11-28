شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن برنامج إعادة تأهيلهم.. مركز الملك سلمان ينظم رحلة ترفيهية لأطفال جندهم الحوثيون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب)

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الأربعاء) بتنظيم رحلة ترفيهية لـ27 طفلاً مجنداً إلى حديقة مأرب العامة ضمن أنشطة مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية.

وهدفت الرحلة إلى أن يعيش الأطفال جواً من المرح في مساحات مفتوحة، إضافة إلى قضاء يوم من اللعب على الألعاب المختلفة في الحديقة، وإقامة مسابقات ثقافية ورياضية، لإخراجهم من الحالة النفسية السيئة التي يعيشونها نتيجة تأثرهم بعملية التجنيد القسري.

وتعد هذه الرحلة ضمن الدورة الثانية من المرحلة السابعة والثامنة من المشروع التي تستهدف تأهيل 80 طفلاً مجنداً في اليمن.

يذكر أن المراحل السابقة استفاد منها 241 طفلاً مجنداً تم تأهيلهم في المشروع الذي أعلن المركز انطلاقه في أغسطس من العام الماضي.