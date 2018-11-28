شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الشورى فاطمة القرني: حساب ينتحل شخصيتي على «تويتر».. وآراؤه لا تمثلني والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أكدت عضو الشورى الدكتورة فاطمة القرني أن لا صلة لها على الإطلاق بالحساب الذي انتحل شخصيتها أخيراً على «تويتر»، مشيرة إلى أن الصورة الشخصية للحساب ليست لها وأن ما ورد فيه من آراء لا تمثلها.
وأوضحت أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق من أنشأه مؤكدة أن ليس لها أية حسابات شخصية في أي موقع.
شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الشورى فاطمة القرني: حساب ينتحل شخصيتي على «تويتر».. وآراؤه لا تمثلني على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .