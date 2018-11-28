شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الشورى فاطمة القرني: حساب ينتحل شخصيتي على «تويتر».. وآراؤه لا تمثلني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكدت عضو الشورى الدكتورة فاطمة القرني أن لا صلة لها على الإطلاق بالحساب الذي انتحل شخصيتها أخيراً على «تويتر»، مشيرة إلى أن الصورة الشخصية للحساب ليست لها وأن ما ورد فيه من آراء لا تمثلها.

وأوضحت أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق من أنشأه مؤكدة أن ليس لها أية حسابات شخصية في أي موقع.