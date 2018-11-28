شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفيصل يوجه بإنشاء مركز للأسر المنتجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بإنشاء مركز للأسر المنتجة تُشرف عليه هيئة تطوير المنطقة، ليكون ذراعاً تنفيذياً للائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها أخيراً.

واستعرض الأمير خالد الفيصل خلال ترؤسه اجتماعاً بمقر الإمارة في جدة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومديري القطاعات ذات العلاقة، أهداف اللائحة الرامية لتنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها، ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها، إضافة إلى إيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها، أو التي يمكن تأهيلها للقيام بها، لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحُر.

وناقش الاجتماع الخطوط العريضة للدليل التنظيمي لعمل الأسر المنتجة بما يوفر الاستدامة لأعمال هذه الأسر، على أن يكون ذلك تحت مظلة هيئة تطوير المنطقة، وبمشاركة جامعة أم القرى، وغرفة مكة، وعددٌ من الجهات دعماً لهذه الأسر وللصناعة في مكة المكرمة.