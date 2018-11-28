شكرا لقرائتكم خبر أكاديميون مختصون يناقشون بناء القدرات السيبرانية وتطوير الحلول الأمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

نظمت وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الاتصالات وأمن وتقنية المعلومات للقوات المسلحة اليوم، ورشة عمل بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة بعنوان "بناء القدرات السيبرانية وتطوير الحلول الأمنية"، بحضور مدير جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز الدكتور خضر القرشي، ورئيس هيئة الاتصالات وأمن وتقنية المعلومات للقوات المسلحة اللواء المهندس الدكتور سارح القرني، وعدد من الكادر التعليمي للجامعة والضباط الأكاديميين المختصين في هذا المجال، وذلك بفندق الريتز كارلتون في مدينة الرياض.

وقال القرني "يعلم الجميع مكانة المملكة وأهميتها على المستوى الإقليمي والدولي وما تشكله هذه الأهمية من ثقل استراتيجي يواجه عددا من التحديات على مختلف الأصعدة، من أهمها تأمين الفضاء السيبراني وحمايته في ظل تزايد التهديدات السيبرانية من الدول المعادية والمجموعات الإرهابية المنظمة التي تعمل جاهدة للإضرار بالبنى التحتية والممتلكات التقنية المتقدمة لوطننا الغالي، وذلك باستخدام أفضل الاستراتيجيات والتكتيكات والأدوات المتطورة والمتغيرة، وتسعى وزارة الدفاع من هذا المنطلق جاهدة في إيجاد ثقافة سيبرانية دائمة لاستخداماتها التقنية المقدمة وموائمة هذه الثقافة مع استراتيجياتها العسكرية الهادفة لحماية أراضي بلادنا الغالية".

وأكد أن التعاون الحالي بين الوزارة والجامعة في إقامة مثل هذا الحدث يشكل أهمية بالغة في رفع مستوى الثقافة وتبادل المعرفة للوصول لمجتمع واع وقادر على ردع وتحييد أي تهديد يحاول المساس بقدراتنا، إذ تعد هذه الورشة الأولى بالتعاون مع الجامعات السعودية، وذلك تحقيقا لرؤية المملكة 2030 وإسهاما في بناء القدرات الوطنية لرفع مستوى الوعي بأهمية أمن المعلومات.

يذكر أن ورشة العمل تستمر يومين سيطرح من خلالها عدد من الموضوعات المختصة بالأمن السيبراني وتطوير الحلول الأمنية.

من أهداف ورشة العمل:

- التبادل المعرفي ونشر ثقافة الوعي وتعزيزها في مجال الأمن السيبراني

- رفع مستوى الوعي بأهمية أمن المعلومات

- التعرف على خطر التهديدات وطرق التعامل معها