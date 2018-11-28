خادم الحرمين يستقبل أعضاء مجلس القضاء والمحكمة العليا ورؤساء المحاكم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم ، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا ورؤساء المحاكم وكتابات العدل وأعضاء النيابة العامة، وديوان المظالم، الذين قدموا للسلام عليه.

وأكد خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال اهتمام الدولة وعنايتها بمرفق القضاء واستقلاليته وفق الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن المملكة قامت ومستمرة على منهجها الثابت والقائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

حضر الاستقبال، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، والنائب العام الشيخ سعود المعجب، ورئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف.