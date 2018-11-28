شكرا لقرائتكم خبر القتل حدا لمواطن طعن كنديا واستولى على سيارته بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - جدة

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل حدا في مواطن بمحافظة جدة سدد طعنات بسكين إلى وافد من الجنسية الكندية ثم خنقه حتى أزهق روحه وسلب هاتفه الجوال وتصرف فيه بالبيع، واستولى على سيارته.

وأوضحت الوزارة أن نافع بن مهدي المرحبي أقدم على قتل فرانسيس كيونغ بطعنه طعنات عدة والتسبب في إصابته مما أدى لإضعاف مقاومته ومن ثم خنقه حتى لفظ أنفاسه.

وأشارت إلى أن سلطات الأمن قبضت على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية بجدة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد حكم عليه بالقتل حدا للغيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.