"سلطان بن سلمان" يوجّه بتشغيل مكتب الآثار بأحد رفيدة

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وجّه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، بتشغيل مكتب الآثار بمحافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير.
وتضمّن القرار، الذي يأتي ضمن مبادرة تأهيل المواقع الأثرية لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري؛ تكليف عوض بن هادي القحطاني مديراً للمكتب.
من جهته، قال مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة: هذا القرار يأتي تأكيداً للجهود التي تبذلها الهيئة بقيادة الأمير سلطان، مما يساهم في تحقيق الرؤية.
وأضاف: يعدّ ذلك امتداداً للأعمال والمشاريع التي تنفذها الهيئة في مواقع التراث الوطني بالمملكة، وسعياً من الهيئة لتأهيل وتشغيل هذه المواقع، ويدخل ضمنها موقع جرش الأثري.
يُذكر أن مكتب الآثار بأحد رفيدة يخدم خمس محافظات جنوب وجنوب شرق منطقة عسير، وهي "أحد رفيدة، سراة عبيدة، طريب، الحرجة، ظهران الجنوب"، فضلاً عن العديد من المراكز المرتبطة مباشرةً بإمارة عسير.
"سلطان بن سلمان" يوجّه بتشغيل مكتب الآثار بأحد رفيدةظافر الشهري الخليج 365 2018-11-28
وجّه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، بتشغيل مكتب الآثار بمحافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير.
وتضمّن القرار، الذي يأتي ضمن مبادرة تأهيل المواقع الأثرية لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري؛ تكليف عوض بن هادي القحطاني مديراً للمكتب.
من جهته، قال مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة: هذا القرار يأتي تأكيداً للجهود التي تبذلها الهيئة بقيادة الأمير سلطان، مما يساهم في تحقيق الرؤية.
وأضاف: يعدّ ذلك امتداداً للأعمال والمشاريع التي تنفذها الهيئة في مواقع التراث الوطني بالمملكة، وسعياً من الهيئة لتأهيل وتشغيل هذه المواقع، ويدخل ضمنها موقع جرش الأثري.
يُذكر أن مكتب الآثار بأحد رفيدة يخدم خمس محافظات جنوب وجنوب شرق منطقة عسير، وهي "أحد رفيدة، سراة عبيدة، طريب، الحرجة، ظهران الجنوب"، فضلاً عن العديد من المراكز المرتبطة مباشرةً بإمارة عسير.
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
04:48 PM
تكليف "القحطاني" مديراً له.. ويخدم ٥ محافظات
وجّه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، بتشغيل مكتب الآثار بمحافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير.
وتضمّن القرار، الذي يأتي ضمن مبادرة تأهيل المواقع الأثرية لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري؛ تكليف عوض بن هادي القحطاني مديراً للمكتب.
من جهته، قال مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة: هذا القرار يأتي تأكيداً للجهود التي تبذلها الهيئة بقيادة الأمير سلطان، مما يساهم في تحقيق الرؤية.
وأضاف: يعدّ ذلك امتداداً للأعمال والمشاريع التي تنفذها الهيئة في مواقع التراث الوطني بالمملكة، وسعياً من الهيئة لتأهيل وتشغيل هذه المواقع، ويدخل ضمنها موقع جرش الأثري.
يُذكر أن مكتب الآثار بأحد رفيدة يخدم خمس محافظات جنوب وجنوب شرق منطقة عسير، وهي "أحد رفيدة، سراة عبيدة، طريب، الحرجة، ظهران الجنوب"، فضلاً عن العديد من المراكز المرتبطة مباشرةً بإمارة عسير.
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المصدر : الخليج 365
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