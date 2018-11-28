6.7 ملايين دولار لمشاريع علاج مرضى الفشل الكلوي باليمن

محمد بن مسعود - الدمام - ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

بلغ عدد المشروعات التي نفّذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشعب اليمني في القطاع الصحي 117 مشروعاً تكلفتها 432.7 مليون دولار.

وتضمّنت هذه المشاريع ثلاثة مشروعات ضخمة لدعم وعلاج مرضى الفشل الكلوي داخل اليمن بتكلفة إجمالية بلغت 6.7 ملايين دولار.

وكشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في آخر تقرير إحصائي له، أن المركز قدّم في أول مشروعاته في اليمن، 12 طنّاً من المستلزمات الطبية ومحاليل غسيل الكلى بـ2.2 مليون دولار.

وقدّم المركز مليوناً و51 ألف دولار؛ لاستكمال مشروع مركز الغسيل الكلوي في محافظة الضالع، كما وفّر جلسات غسيل للمرضى المسجلين وجلسات غير مبرمجة للحالات الطارئة وجلسات متابعة للحالات.

ووفر المركز الاحتياجات لـ4500 جلسة غسيل كلوي من خلال مشروعه الثالث في سبع محافظات بتكلفة 123 ألف دولار.

ويقدّم مركز الملك سلمان مساعدات بصورة مستمرة تتمثل في توفير أجهزة ومستلزمات طبية وعلاج لمرضى الفشل الكلوي، كما يحرص على إيصال المساعدات الطبية للمحتاجين في كل المراكز الموجودة باليمن، بما فيها المراكز الواقعة في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.