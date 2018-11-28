- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع 6.7 ملايين دولار لمشاريع علاج مرضى الفشل الكلوي باليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
بلغ عدد المشروعات التي نفّذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشعب اليمني في القطاع الصحي 117 مشروعاً تكلفتها 432.7 مليون دولار.
وتضمّنت هذه المشاريع ثلاثة مشروعات ضخمة لدعم وعلاج مرضى الفشل الكلوي داخل اليمن بتكلفة إجمالية بلغت 6.7 ملايين دولار.
وكشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في آخر تقرير إحصائي له، أن المركز قدّم في أول مشروعاته في اليمن، 12 طنّاً من المستلزمات الطبية ومحاليل غسيل الكلى بـ2.2 مليون دولار.
وقدّم المركز مليوناً و51 ألف دولار؛ لاستكمال مشروع مركز الغسيل الكلوي في محافظة الضالع، كما وفّر جلسات غسيل للمرضى المسجلين وجلسات غير مبرمجة للحالات الطارئة وجلسات متابعة للحالات.
ووفر المركز الاحتياجات لـ4500 جلسة غسيل كلوي من خلال مشروعه الثالث في سبع محافظات بتكلفة 123 ألف دولار.
ويقدّم مركز الملك سلمان مساعدات بصورة مستمرة تتمثل في توفير أجهزة ومستلزمات طبية وعلاج لمرضى الفشل الكلوي، كما يحرص على إيصال المساعدات الطبية للمحتاجين في كل المراكز الموجودة باليمن، بما فيها المراكز الواقعة في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.
6.7 ملايين دولار لمشاريع علاج مرضى الفشل الكلوي باليمنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-28
بلغ عدد المشروعات التي نفّذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشعب اليمني في القطاع الصحي 117 مشروعاً تكلفتها 432.7 مليون دولار.
وتضمّنت هذه المشاريع ثلاثة مشروعات ضخمة لدعم وعلاج مرضى الفشل الكلوي داخل اليمن بتكلفة إجمالية بلغت 6.7 ملايين دولار.
وكشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في آخر تقرير إحصائي له، أن المركز قدّم في أول مشروعاته في اليمن، 12 طنّاً من المستلزمات الطبية ومحاليل غسيل الكلى بـ2.2 مليون دولار.
وقدّم المركز مليوناً و51 ألف دولار؛ لاستكمال مشروع مركز الغسيل الكلوي في محافظة الضالع، كما وفّر جلسات غسيل للمرضى المسجلين وجلسات غير مبرمجة للحالات الطارئة وجلسات متابعة للحالات.
ووفر المركز الاحتياجات لـ4500 جلسة غسيل كلوي من خلال مشروعه الثالث في سبع محافظات بتكلفة 123 ألف دولار.
ويقدّم مركز الملك سلمان مساعدات بصورة مستمرة تتمثل في توفير أجهزة ومستلزمات طبية وعلاج لمرضى الفشل الكلوي، كما يحرص على إيصال المساعدات الطبية للمحتاجين في كل المراكز الموجودة باليمن، بما فيها المراكز الواقعة في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
04:42 PM
ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
بلغ عدد المشروعات التي نفّذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشعب اليمني في القطاع الصحي 117 مشروعاً تكلفتها 432.7 مليون دولار.
وتضمّنت هذه المشاريع ثلاثة مشروعات ضخمة لدعم وعلاج مرضى الفشل الكلوي داخل اليمن بتكلفة إجمالية بلغت 6.7 ملايين دولار.
وكشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في آخر تقرير إحصائي له، أن المركز قدّم في أول مشروعاته في اليمن، 12 طنّاً من المستلزمات الطبية ومحاليل غسيل الكلى بـ2.2 مليون دولار.
وقدّم المركز مليوناً و51 ألف دولار؛ لاستكمال مشروع مركز الغسيل الكلوي في محافظة الضالع، كما وفّر جلسات غسيل للمرضى المسجلين وجلسات غير مبرمجة للحالات الطارئة وجلسات متابعة للحالات.
ووفر المركز الاحتياجات لـ4500 جلسة غسيل كلوي من خلال مشروعه الثالث في سبع محافظات بتكلفة 123 ألف دولار.
ويقدّم مركز الملك سلمان مساعدات بصورة مستمرة تتمثل في توفير أجهزة ومستلزمات طبية وعلاج لمرضى الفشل الكلوي، كما يحرص على إيصال المساعدات الطبية للمحتاجين في كل المراكز الموجودة باليمن، بما فيها المراكز الواقعة في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، 6.7 ملايين دولار لمشاريع علاج مرضى الفشل الكلوي باليمن ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن 6.7 ملايين دولار لمشاريع علاج مرضى الفشل الكلوي باليمن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .