الشركة السعودية للخدمات الأرضية بالرياض تحقق أعلى النتائج في رضا العملاء

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حققت الوحدة الاستراتيجية بمحطة الرياض، بالشركة السعودية للخدمات الأرضية، الشركة الرائدة في مجال خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة العربية السعودية، أعلى نتائج تقرير قياس مدى رضا العملاء (ASQ) عن مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين من الربع الثالث لعام 2017م، حتى الربع الثالث من عام 2018م.
جاء ذلك، في سلوك وتعاون موظفي منصات إجراءات السفر بنسبة 4.43 من 5، وكفاءة موظفي منصات إنهاء إجراءات السفر بنسبة 4.42 من 5، حسب التقرير الصادر من شركة مطارات الرياض.
وقدّم الرئيس التنفيذي المكلف لمطارات الرياض مساعد بن عبدالعزيز الداود، شكره لجميع منسوبي الوحدة الاستراتيجية للشركة السعودية للخدمات الأرضية، بمطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ على ما بذلوه من جهود مميزة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ولرفع نسبة رضا العملاء خلال الفترة من الربع الثالث لعام 2017م، حتى الربع الثالث لعام 2018م، ومواصلة تحقيق النتائج المتميزة والرائعة خلال الربع الرابع من العام الحالي 2018م.
ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية، المهندس عمر بن محمد نجار: "أن هذا الإنجاز هو إحدى ثمرات الخطط والجهود المتبعة لتقديم أرقى خدمات المناولة الأرضية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطارات المملكة كافة، ولا شك أن هذا الإنجاز هو نتاج تكاتف وحرفية موظفي وموظفات الشركة السعودية للخدمات الأرضية".
الشركة السعودية للخدمات الأرضية بالرياض تحقق أعلى النتائج في رضا العملاءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-28
حققت الوحدة الاستراتيجية بمحطة الرياض، بالشركة السعودية للخدمات الأرضية، الشركة الرائدة في مجال خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة العربية السعودية، أعلى نتائج تقرير قياس مدى رضا العملاء (ASQ) عن مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين من الربع الثالث لعام 2017م، حتى الربع الثالث من عام 2018م.
جاء ذلك، في سلوك وتعاون موظفي منصات إجراءات السفر بنسبة 4.43 من 5، وكفاءة موظفي منصات إنهاء إجراءات السفر بنسبة 4.42 من 5، حسب التقرير الصادر من شركة مطارات الرياض.
وقدّم الرئيس التنفيذي المكلف لمطارات الرياض مساعد بن عبدالعزيز الداود، شكره لجميع منسوبي الوحدة الاستراتيجية للشركة السعودية للخدمات الأرضية، بمطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ على ما بذلوه من جهود مميزة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ولرفع نسبة رضا العملاء خلال الفترة من الربع الثالث لعام 2017م، حتى الربع الثالث لعام 2018م، ومواصلة تحقيق النتائج المتميزة والرائعة خلال الربع الرابع من العام الحالي 2018م.
ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية، المهندس عمر بن محمد نجار: "أن هذا الإنجاز هو إحدى ثمرات الخطط والجهود المتبعة لتقديم أرقى خدمات المناولة الأرضية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطارات المملكة كافة، ولا شك أن هذا الإنجاز هو نتاج تكاتف وحرفية موظفي وموظفات الشركة السعودية للخدمات الأرضية".
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
04:20 PM
عن الخدمات المقدمة للمسافرين خلال عامين
حققت الوحدة الاستراتيجية بمحطة الرياض، بالشركة السعودية للخدمات الأرضية، الشركة الرائدة في مجال خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة العربية السعودية، أعلى نتائج تقرير قياس مدى رضا العملاء (ASQ) عن مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين من الربع الثالث لعام 2017م، حتى الربع الثالث من عام 2018م.
جاء ذلك، في سلوك وتعاون موظفي منصات إجراءات السفر بنسبة 4.43 من 5، وكفاءة موظفي منصات إنهاء إجراءات السفر بنسبة 4.42 من 5، حسب التقرير الصادر من شركة مطارات الرياض.
وقدّم الرئيس التنفيذي المكلف لمطارات الرياض مساعد بن عبدالعزيز الداود، شكره لجميع منسوبي الوحدة الاستراتيجية للشركة السعودية للخدمات الأرضية، بمطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ على ما بذلوه من جهود مميزة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ولرفع نسبة رضا العملاء خلال الفترة من الربع الثالث لعام 2017م، حتى الربع الثالث لعام 2018م، ومواصلة تحقيق النتائج المتميزة والرائعة خلال الربع الرابع من العام الحالي 2018م.
ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية، المهندس عمر بن محمد نجار: "أن هذا الإنجاز هو إحدى ثمرات الخطط والجهود المتبعة لتقديم أرقى خدمات المناولة الأرضية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطارات المملكة كافة، ولا شك أن هذا الإنجاز هو نتاج تكاتف وحرفية موظفي وموظفات الشركة السعودية للخدمات الأرضية".
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المصدر : الخليج 365
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