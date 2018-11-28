في سابقة.. السينما السعودية تقدّم العرض الأول لمسلسل "فايكنج"

محمد بن مسعود - الدمام - قبل موعد عرضه وبثّه في كبريات صالات العرض الأمريكية

وضعت السينما السعودية بصمتها في تقديم العرض الأول لمسلسل "فايكنج" الأجنبي، وهو ما يعدّ سابقة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستحتفل اليوم إحدى صالات العرض المحلية بمدينة الرياض بتقديم العرض الأول Premier لمسلسل "فايكنج"، قبل موعد عرضه وبثه في كبريات صالات العرض الأمريكية.

وبحسب القائمين على منصة "ستارزبلاي"، فقد تجاوز عدد مشاهدات السعوديين لمواسم مسلسل "فايكنج" الأربعة الماضية أكثر من 50 ألف يوم "ما يعادل مليون و200 ألف ساعة مشاهدة"، كما تسيدوا مشاهدته أيضاً على تطبيقات الهاتف الجوال.

ويعود ذلك الإقبال إلى الحبكة الفنية الدرامية وطبيعة عناصر الإثارة "الأكشن والدراما" التي بُني عليها هذا العمل.

من جهة أخرى، حصل مسلسل "فايكنج"، خلال السنة الجارية، على المرتبة الأولى بين عموم المسلسلات المعروضة على "ستارزبلاي"، بضعف عدد مشاهدات المركز الثاني، كما أنه يعدّ واحداً من أكثر المسلسلات طلباً على مستوى العالم، وكان له تأثير واسع على السوق، لدرجة أنه أصبح الأول الذي يتم بثه على "ستارزبلاي".

وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في "ستارزبلاي"، معاذ شيخ: مسلسل "فايكنج" يعد بمثابة حجر الزاوية في قائمة المنصة الحصرية للعروض التلفزيونية والأفلام الحائزة على الجوائز العالمية، مما أسهم في قيادة صناعة الفيديو حسب الطلب في المنطقة وشمال إفريقيا.