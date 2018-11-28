17 فنانة تشكيلية يشاركن في معرض "اندماج الحضارات" بجدة

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افتتح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح، معرض اندماج الحضارات، في نسخته السادسة بـ"جاليري عبدالله القصبي" في المركز السعودي للفنون التشكيلية.
وتشارك في المعرض، الذي يستمر لمدة سبعة أيام، 17 فنانة تشكيلية من 15 دولة تشمل: "المملكة العربية السعودية، الكويت، اليمن، الأردن، ألمانيا، روسيا، المكسيك، إسبانيا، البوسنة، الصين، مصر، إندونيسيا، باكستان، سوريا، وكينيا".
ويمثل معرض "اندماج الحضارات" تلويناً لأنماط التحديات ومكامن الجمال التي تختزلها بيئة العيش في المملكة العربية السعودية الغنية والمشبعة بأوتار الصحراء الجميلة، كما يتوّج المعرض أهدافه بنشر رسالة السلام والتفاهم وتقبل الثقافات.
وقالت الفنانة علياء الدقس مديرة معرض "اندماج الحضارات" لـ"الخليج 365": جدة تعدّ من المدن المهمة في الساحة التشكيلية العربية؛ نظراً لوجود عدد كبير من رواد الفن، ولذا حرصنا على أن تكون إحدى محطاتنا عروس البحر الأحمر.
وأضافت: المحطات القادمة للمعرض ستكون دبي والرياض والأردن، وما يميز هذا المعرض هو التنوع في الأعمال المشاركة التي تتحدث عن المرأة من خلال ثقافة كل فنانة من الفنانات المشاركات، بالإضافة إلى عودة المعرض بنسخته السادسة مجدداً للمملكة.
وأردفت: الفنانات التشكيليات المشاركات في هذا المعرض قدمن لغات متباينة جمعتها لغة الفن الثرية بمفرداتها غير المحكية، والتي سمحت بالتواصل بكل طلاقة بعيداً عن الفئوية والنظرة الضيقة للمكان.
وتابعت: استخدمت الفنانات تعابير إبداعية منوعة في لوحاتهن الفنية تعكس بيئة مجتمعاتهن.
17 فنانة تشكيلية يشاركن في معرض "اندماج الحضارات" بجدةيوسف سفر الخليج 365 2018-11-28
افتتح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح، معرض اندماج الحضارات، في نسخته السادسة بـ"جاليري عبدالله القصبي" في المركز السعودي للفنون التشكيلية.
وتشارك في المعرض، الذي يستمر لمدة سبعة أيام، 17 فنانة تشكيلية من 15 دولة تشمل: "المملكة العربية السعودية، الكويت، اليمن، الأردن، ألمانيا، روسيا، المكسيك، إسبانيا، البوسنة، الصين، مصر، إندونيسيا، باكستان، سوريا، وكينيا".
ويمثل معرض "اندماج الحضارات" تلويناً لأنماط التحديات ومكامن الجمال التي تختزلها بيئة العيش في المملكة العربية السعودية الغنية والمشبعة بأوتار الصحراء الجميلة، كما يتوّج المعرض أهدافه بنشر رسالة السلام والتفاهم وتقبل الثقافات.
وقالت الفنانة علياء الدقس مديرة معرض "اندماج الحضارات" لـ"الخليج 365": جدة تعدّ من المدن المهمة في الساحة التشكيلية العربية؛ نظراً لوجود عدد كبير من رواد الفن، ولذا حرصنا على أن تكون إحدى محطاتنا عروس البحر الأحمر.
وأضافت: المحطات القادمة للمعرض ستكون دبي والرياض والأردن، وما يميز هذا المعرض هو التنوع في الأعمال المشاركة التي تتحدث عن المرأة من خلال ثقافة كل فنانة من الفنانات المشاركات، بالإضافة إلى عودة المعرض بنسخته السادسة مجدداً للمملكة.
وأردفت: الفنانات التشكيليات المشاركات في هذا المعرض قدمن لغات متباينة جمعتها لغة الفن الثرية بمفرداتها غير المحكية، والتي سمحت بالتواصل بكل طلاقة بعيداً عن الفئوية والنظرة الضيقة للمكان.
وتابعت: استخدمت الفنانات تعابير إبداعية منوعة في لوحاتهن الفنية تعكس بيئة مجتمعاتهن.
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
04:19 PM
علياء الدقس لـ"الخليج 365": المحطات القادمة دبي والرياض والأردن
افتتح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح، معرض اندماج الحضارات، في نسخته السادسة بـ"جاليري عبدالله القصبي" في المركز السعودي للفنون التشكيلية.
وتشارك في المعرض، الذي يستمر لمدة سبعة أيام، 17 فنانة تشكيلية من 15 دولة تشمل: "المملكة العربية السعودية، الكويت، اليمن، الأردن، ألمانيا، روسيا، المكسيك، إسبانيا، البوسنة، الصين، مصر، إندونيسيا، باكستان، سوريا، وكينيا".
ويمثل معرض "اندماج الحضارات" تلويناً لأنماط التحديات ومكامن الجمال التي تختزلها بيئة العيش في المملكة العربية السعودية الغنية والمشبعة بأوتار الصحراء الجميلة، كما يتوّج المعرض أهدافه بنشر رسالة السلام والتفاهم وتقبل الثقافات.
وقالت الفنانة علياء الدقس مديرة معرض "اندماج الحضارات" لـ"الخليج 365": جدة تعدّ من المدن المهمة في الساحة التشكيلية العربية؛ نظراً لوجود عدد كبير من رواد الفن، ولذا حرصنا على أن تكون إحدى محطاتنا عروس البحر الأحمر.
وأضافت: المحطات القادمة للمعرض ستكون دبي والرياض والأردن، وما يميز هذا المعرض هو التنوع في الأعمال المشاركة التي تتحدث عن المرأة من خلال ثقافة كل فنانة من الفنانات المشاركات، بالإضافة إلى عودة المعرض بنسخته السادسة مجدداً للمملكة.
وأردفت: الفنانات التشكيليات المشاركات في هذا المعرض قدمن لغات متباينة جمعتها لغة الفن الثرية بمفرداتها غير المحكية، والتي سمحت بالتواصل بكل طلاقة بعيداً عن الفئوية والنظرة الضيقة للمكان.
وتابعت: استخدمت الفنانات تعابير إبداعية منوعة في لوحاتهن الفنية تعكس بيئة مجتمعاتهن.
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المصدر : الخليج 365
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